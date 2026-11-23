Prokuratura Krajowa w Krakowie prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z nowymi donosami na policjanta Jakuba Kulika, który zatrzymał sprawcę zamachu.

Donosy kwestionują legalność użycia broni przez policjanta wobec napastnika, a prokuratura otrzymała ich już kilka.

Prokurator Eryk Stasielak ma 30 dni na podjęcie decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Zamach w Krakowie. Donosy na bohaterskiego policjanta Jakuba Kulika

Dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w stolicy Małopolski, wciąż budzą ogromne emocje. Choć od interwencji minęło już trochę czasu, uwaga opinii publicznej ponownie skupia się na funkcjonariuszu, który powstrzymał tragedię. Tuż po akcji policjant Jakub Kulik został okrzyknięty bohaterem. Okazuje się jednak, że nie wszyscy oceniają jego postawę w samych superlatywach.

Do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zaczęły wpływać zawiadomienia dotyczące przebiegu tamtej interwencji. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się już 12 listopada, zaledwie pięć dni po groźnym zamachu w Krakowie. Wtedy do śledczych trafił pierwszy donos. Obecnie sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ pism o podobnej treści przybyło.

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Głównym zarzutem pojawiającym się w nadsyłanych pismach jest kwestia zasadności i legalności użycia broni służbowej przez interweniującego funkcjonariusza wobec napastnika. Autorzy donosów domagają się, aby śledczy drobiazgowo zbadali, czy mundurowy nie przekroczył swoich uprawnień w trakcie dynamicznej akcji zatrzymania.

Prokuratura nie mogła przejść obok tych zgłoszeń obojętnie, mimo że sami śledczy początkowo nie widzieli żadnych uchybień w działaniach policji. Szczegóły sprawy w rozmowie z „Faktem” wyjaśnił prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej:

- Takie doniesienia cały czas wpływają. Jest ich już teraz kilka. Sprawa jest zarejestrowana i prowadzone jest postępowanie sprawdzające. Do prokuratury wpłynęło już kilka zawiadomień. Nie wszczynaliśmy takiego postępowania z urzędu, bo uważaliśmy, że nie ma podstaw. Natomiast jeśli ktoś kieruje takie zawiadomienie, to sprawa musi być zarejestrowana i nadany jej stosowny bieg – przekazał prok. Eryk Stasielak.

Prokuratura analizuje zgromadzony materiał i treść otrzymanych pism. Jak podkreśla prokurator Stasielak, decyzja o ewentualnym rozpoczęciu pełnowymiarowego śledztwa zapadnie w ustawowym terminie. Prokurator ma dokładnie 30 dni na podjęcie ostatecznej decyzji – może wówczas formalnie wszcząć śledztwo lub wydać decyzję o odmowie jego wszczęcia.

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