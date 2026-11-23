Aplikacja mKraków w Krakowie doświadcza utrudnień w działaniu z powodu awarii.

Problemy dotyczą kluczowych usług, takich jak Karta Krakowska, zakup i okazywanie biletów okresowych oraz opłacanie parkowania w Obszarze Płatnego Parkowania.

Niedostępne są również rozkłady jazdy. O przywróceniu pełnej funkcjonalności aplikacji Urząd Miasta Krakowa poinformuje w kolejnym komunikacie.

Awaria aplikacji mKraków. Problemy dla mieszkańców

Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez krakowski magistrat, u źródła problemów leży nagła awaria dostępu do internetu po stronie Urzędu Miasta Krakowa. Ta usterka techniczna wywołała natychmiastowy efekt domina, paraliżując kluczowe usługi cyfrowe, z których każdego dnia korzystają tysiące krakowian oraz odwiedzających miasto turystów.

Przedstawiciele magistratu w oficjalnym komunikacie potwierdzili, że część usług w aplikacji mKraków jest obecnie całkowicie niedostępna. Służby techniczne pracują nad jak najszybszym usunięciem usterki, jednak na ten moment nie wskazano dokładnej godziny przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.

Jakie usługi w aplikacji mKraków nie działają?

Skutki awarii sieciowej w urzędzie są niezwykle dotkliwe dla wielu grup społecznych. Największe utrudnienia dotyczą pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców. Zgodnie z komunikatem urzędu, problemy obejmują między innymi:

Kartę Krakowską oraz Krakowską Kartę Rodzinną 3+ – użytkownicy nie mają dostępu do swoich profili i zniżek;

Bilety okresowe – obecnie całkowicie zablokowana jest możliwość ich zakupu. Co niezwykle istotne dla pasażerów, w aplikacji nie da się również okazać biletów do kontroli, dotyczy to także tych dokumentów, które zostały zakupione i aktywowane jeszcze przed wystąpieniem awarii;

Parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania – kierowcy zostali pozbawieni możliwości zarządzania swoimi opłatami postojowymi. Za pośrednictwem mKraków nie można obecnie rozpocząć, opłacić, ani przedwcześnie zakończyć postoju;

Rozkłady jazdy – pasażerowie nie mogą sprawdzić planowanych godzin odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej wewnątrz aplikacji.

- Przepraszamy za utrudnienia. O przywróceniu działania usług poinformujemy w kolejnym komunikacie – przekazali krakowscy urzędnicy. Do czasu usunięcia awarii zaleca się korzystanie z alternatywnych form zakupu biletów oraz opłacania parkowania, np. poprzez tradycyjne parkomaty czy fizyczne automaty biletowe.

Sonda Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania