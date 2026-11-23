Choć pogoda nie rozpieszczała – termometry wskazywały około 0 stopni Celsjusza, a z nieba padał deszcz ze śniegiem – aura w żaden sposób nie powstrzymała Anastazji Kuś przed zimowym wyzwaniem. Już ostatnio o jej zamiłowaniu do zimnych kąpieli zrobiło się głośno w mediach, gdy sama pochwaliła się kadrami z morsowania na swoim profilu na Instagramie. Tym razem 19-latka postanowiła przenieść tę aktywność przed telewizyjne kamery!

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Na oczach telewidzów Anastazja Kuś nagle zrzuciła ciepłe, wierzchnie ubrania i ruszyła w stronę lodowatego Bałtyku. W tej odważnej kąpieli nie była jednak osamotniona – towarzyszyła jej prowadząca wejście z Sopotu prezenterka stacji, Agata Zjawińska. Obie panie bez wahania weszły do wody, dając widzom porannego pasma sporą dawkę pozytywnej energii.

Zanim jednak zanurzyły się w spienionych falach, nasza mistrzyni świata juniorów opowiedziała przed kamerami o swojej pasji oraz o tym, jak zimne kąpiele wspierają jej profesjonalne przygotowania sportowe:

"Morsowanie pomaga w karierze, w sporcie generalnie. Jest to super forma regeneracji, poprawia też wydolność oraz zwiększa endorfiny. W Polsce i za granicą na obozach też morsuję od jakiegoś czasu. W Bałtyku pierwszy raz morsowałam w listopadzie, zachęcił mnie tata" – wyjaśniła na antenie TVN Anastazja Kuś.

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Po krótkiej rozmowie lekkoatletka i dziennikarka zanurzyły się w morzu i udowodniły że nawet listopadowy chłód i coraz bardziej zimowa aura nie stanowią przeszkody w morsowaniu! – Każdy może morsować. Ja to robię totalnie amatorsko – podkreśliła Kuś.

Zdjęcia morsującej Anastazji Kuś, nie tylko w "Dzień Dobry TVN", znajdziesz w specjalnie przygotowanej galerii.

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