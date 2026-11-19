Mama Anastazji Kuś pokazuje perfekcyjne i mocno odkryte ciało

Anastazja Kuś i Alicja Kuś w świecie polskiego sportu chyba najbardziej znany duet córki i matki. Sprinterka, która w minionym sezonie zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów, jest wielką nadzieją polskiej lekkoatletyki. Równolegle jednak Anastazja Kuś, a także jej mama, budują pozycję w polskim show-biznesie. Obie panie regularnie pojawiają się na różnych celebryckich imprezach. Ostatnio mogliśmy je zobaczyć na pokazie mody, podczas którego wystąpiły w ekstrawaganckich kreacjach, które odsłoniły ich niemal całe zgrabne nogi. Alicja Kuś towarzyszyła też córce m.in. na ostatniej Gali Mistrzów Sportu, gdzie zaprezentowała się w stylizacji z głębokim wycięciem. Z kolei podczas Gali Kobieta Roku Glamour 2026 panie przyćmiły samą Roxie Węgiel! Uroda matki i córki zawsze przyciąga rzesze fotografów polujących na ujęcia z imprez. Mama lekkoatletki wzbudza furorę nie tylko na salonach, lecz także w mediach społecznościowych, gdzie często pokazuje bardzo mocno odkryte perfekcyjne ciało. Ludzie patrząc na te zdjęcia, nie mogą uwierzyć w to, że Alicja Kuś ma 45 lat.

Galeria: Alicja Kuś, mama Anastazji Kuś, wynurza się z fal i pokazuje ciało

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Alicja Kuś ciężko pracuje na swoją sylwetkę

Ostatnio mama Anastazji Kuś wrzuciła do sieci filmik z wakacji nad morzem w Turcji. Wygląda jak zmysłowa syrenka wynurzająca się z fal. Pikantne kadry z tego nagrania zamieściliśmy w naszej galerii. Dodaliśmy też inne gorące fotografie 45-latki. Na zdjęciach zobaczyć można Alicję Kuś ze wszystkich stron. Wyraźnie widać, że ciężko pracuje na swoją piękną sylwetkę. Zresztą na Instagramie można zobaczyć, jak trenuje mama naszej sprinterki. Generalnie zamiłowanie do sportu cechuje cała rodzinę Kusiów. Warto przypomnieć, że ojcem Anastazji i mężem Alicji jest Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik takich klubów jak Polonia Warszawa czy Lech Poznań.

Obłędna mama Anastazji Kuś pokazała stopy, uda, brzuch i wiele więcej. Gorące zdjęcia