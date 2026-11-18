Marta Kostiuk kończy sezon w TOP 10 rankingu WTA

Marta Kostiuk co prawda w turnieju WTA Finals przegrała wszystkie swoje mecze i odpadła już w fazie grupowej, ale cały sezon 2026 może zaliczyć do bardzo udanych. Ukraińska tenisistka zakończyła rok na 10. miejscu w rankingu WTA, plasując się tuż za Igą Świątek i dwie pozycje przed intensywnie pukającą do bram pierwszej dziesiątki zestawienia Mai Chwalińskiej. W 2026 roku w pamięci kibiców zapadły dwa pojedynki pomiędzy Martą Kostiuk i Igą Świątek. Podczas Roland Garros Ukrainka pokonała Polkę 7:5, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału, gdzie pokonała swoją rodaczkę - Elinę Switolinę. Potem głośno o Marcie Kostiuk było za sprawą jej gorących zdjęć, które wrzuciła do sieci. Majtki, które wówczas miała na sobie Ukrainka, wydawały się zdecydowanie za małe. Idze Świątek udało się zrewanżować swojej pogromczyni z French Open w turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka wygrała wówczas 3:6, 6:1, 6:2.

Galeria: Marta Kostiuk na gorących zdjęciach

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Pikantne fotki Marty Kostiuk. Rywalka Świątek i Chwalińskiej zrzuciła ubrania i poszła na całość

Wspomnieliśmy już o gorących zdjęciach Marty Kostiuk, na których pokazała swoje perfekcyjne ciało. Teraz - na koniec sezonu - Ukrainka zrobiła swoim kibicom wielką niespodziankę, prezentując swoje najnowsze zdjęcia z wakacji. Tenisistka zrzuciła ubrania i poszła na całość. Jej bardzo pikantne fotki wzbudziły zachwyt na Instagramie. Dodatkowy efekt wow dały piękne widoki otaczające rywalkę Igi Świątek i Mai Chwalińskiej. Choć akurat otoczenie dla wielu internautów w tym wypadku miało znaczenie drugorzędne.

Iga Świątek ocieka zmysłowością poza kortem. Śliczna Marta Kostiuk ma konkurencję!