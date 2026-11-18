Polscy fani tenisa pamiętają Annę Kalinską nie tylko z racji jej wyników sportowych czy życia prywatnego, ale również ze względu na kontrowersyjną wypowiedź dotyczącą Mai Chwalińskiej. Po tegorocznej porażce z Polką podczas wielkoszlemowego Roland Garros 2026, rozgoryczona Rosjanka stwierdziła, że nasza reprezentantka potrafi rywalizować na wysokim poziomie wyłącznie na nawierzchni ziemnej.

Niepokojące doniesienia z zespołu Mai Chwalińskiej! Problemy ze zdrowiem, ta kontuzja wciąż jej dokucza

- Zobaczymy, bo ma obecnie lepszy ranking i będzie musiała grać na innych nawierzchniach. Chciałabym się z nią zmierzyć na trawie albo hardzie - powiedziała wtedy Kalinska, która wciąż nie wygrała żadnego turnieju w głównym cyklu, w przeciwieństwie do Chwalińskiej, czyli triumfatorce tegorocznej imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan.

Anna Kalinska się zaręczyła:

25

Teraz o rosyjskiej tenisistce znów jest głośno i to z przyjemniejszych powodów. Kalinska ogłosiła w mediach społecznościowych zaręczyny ze swoim partnerem, Tomasem Ferrarim! Na potwierdzenie opublikowała zdjęcie w pocałunku z pierścionkiem i napisała: "Nie mogę się doczekać naszego kolejnego rozdziału".

Elina Switolina pokazała ciało w magazynie "XXL". Zjawiskowa tenisistka nie boi się odważnych zdjęć

Zanim Rosjanka odnalazła stabilizację u boku obecnego narzeczonego, jej życie prywatne regularnie trafiało na nagłówki sportowych mediów na całym świecie. Kalinska była wcześniej związana z Nickiem Kyrgiosem i Jannikiem Sinnerem: dwiema niezwykle rozpoznawalnymi postaciami męskiego tenisa.

Jej związki z kontrowersyjnym Australijczykiem, a później z uwielbianym liderem rankingu ATP zakończyły się głośnymi rozstaniami. Rosjanka odnalazła w końcu szczęście u boku finansisty z Miami - sezon 2026 kończy na 26. miejscu w rankingu WTA (najwyżej była w nim 11.) i z pierścionkiem zaręczynowym na palcu.