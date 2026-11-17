To nie pierwszy raz, kiedy polska modelka głośno manifestuje swoje przywiązanie do kadry. Już podczas poprzedniego zgrupowania przyłapaliśmy ją na trybunach, gdzie z ogromnym zaangażowaniem dopingowała Biało-czerwonych w starciu z Bośnią i Hercegowiną. Prawdziwą burzę w mediach wywołała jednak jeszcze przed barażami o awans na mistrzostwa świata, kiedy to złożyła piłkarzom niezwykle odważną deklarację. „Chłopaki, mam nadzieję, że wyjdziecie z grupy. Jak się wam uda, to pokażę więcej!” – zapowiadała wówczas bez ogródek.

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Przed decydującym o utrzymaniu na zapleczu spotkaniem ostatniej kolejki Ligi Narodów ze Szwecją, piękna kibicka znów rozgrzała media społecznościowe.

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„Trzymam kciuki za reprezentację jutro w meczu ze Szwecją. Wciąż wierzę w zwycięstwo naszych!” – napisała Iza pod zdjęciami, na których zapozowała w pełnym, biało-czerwonym stroju kibica z wyraźnym dekoltem.

Patrząc na portfolio Izabeli Zalech, taka motywacja z pewnością działa na wyobraźnię. Modelka ma na swoim koncie zmysłowe sesje zdjęciowe, od których dosłownie kipi, a jej kadry wgniatają w fotel. Co więcej, gwiazda podtrzymuje swoje słowo i zapewnia, że jeśli nasi reprezentanci zaczną regularnie wygrywać, mogą liczyć na wyjątkową nagrodę...

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Co ciekawe, Iza Zalech nie jest kolejną fotomodelką skupiająca się wyłącznie na pozowaniu przed obiektywem i brylowaniu na ściankach. Jej wielką pasją jest motoryzacja, a za kierownicą zamienia się w prawdziwą bestię prędkości. Bywa nawet nazywana „Kubicą w spódnicy"! Zasłynęła też w środowisku freak-fightów jako „Rzymianka" Marcina Najmana. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 260 tysięcy obserwujących.

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