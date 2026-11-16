Wybrał Niemcy zamiast Polski. Miroslav Klose po latach zaskoczył. "Moje dzieci mówią po polsku"

Życiowe losy Miroslava Klose i Lukasa Podolskiego stały się gorącym tematem zwłaszcza przy okazji mundialu w 2006 roku i Euro 2008, gdy Niemcy dwukrotnie pokonali Polskę z tymi piłkarzami w składzie. Choć to "Poldi" był katem Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy i strzelił dwa zwycięskie gole, kibice byli mu zdecydowanie bardziej przychylni niż Klosemu. Słynny napastnik reprezentacji Niemiec był bardziej powściągliwy w temacie "polskości" niż Podolski - na tyle, że stał się wręcz wrogiem publicznym numer jeden.

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18 lat od pamiętnych mistrzostw Klose dał się jednak poznać z zupełnie innej strony.

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Do niedawna najlepszy strzelec w historii mundiali (wyprzedzony w tym roku przez Kyliana Mbappe i Leo Messiego) od dwóch lat pracuje jako trener 1. FC Nurnberg, obecnie drugiej drużyny na zapleczu Bundesligi, a po udanym początku sezonu zgodził się na wywiad po polsku dla telewizji Eleven Sports!

W domu bardzo często mówię po polsku. Moje dzieci też mówią po polsku. A zawsze słyszę pytanie, czy nie umiem. Z Poldim nie wiem ile razy rozmawiałem po polsku, nawet dzisiaj do siebie dzwoniliśmy. Chcemy zrobić taki towarzyski mecz, ale nie wiem, czy nam się to uda

- powiedział Klose płynną polszczyzną, zapytany o tę najczęściej wyszukiwaną kwestię w Google.

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Warto dodać, że podobnie jak w przypadku Podolskiego, żona urodzonego w Polsce reprezentanta Niemiec jest Polką.

- Przez pobyt w wielu krajach dużo się nauczyłem. Poznałem różne kultury, ale wielu kolegów i rodzinę mam w Polsce. Kocham być w Polsce. Tą atmosferę i bycie razem z familią. Czy jestem tutaj w Niemczech, czy tam, nic się nie zmienia - podkreślił słynny napastnik, który kilka lat temu został honorowym obywatelem miasta Opole.

Obecny trener klubu z Norymbergi z niemiecką reprezentacją wywalczył mistrzostwo świata w 2014 roku, a także srebrny (2002) i brązowy medal (2006). Był też w finale Euro 2008 przegranym z Hiszpanią.

🔎 Często sprawdzana fraza w internetowej wyszukiwarce w kontekście Miroslava Klose: „Czy mówi po polsku?” 🇵🇱 Odpowiedź? Usłyszycie ją prosto od samego zainteresowanego! 🎙️⚽ #BundesTAK https://t.co/xUmWurno1P— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 15, 2026