Antonela Roccuzzo kusi na krańcu świata. Jej strój wywołał poruszenie. "Po prostu boska"

Lionel Messi, mimo zaawansowanego wieku jak na piłkarza, wciąż pozostaje w znakomitej formie, rywalizując w barwach Interu Miami w rozgrywkach MLS. Jednak podczas gdy on skupia się na boisku, jego żona, Antonela Roccuzzo , postanowiła wybrać się w podróż życia i zobaczyć jeden z siedmiu nowych cudów świata.

Modelka, którą na Instagramie obserwują ponad 42 miliony osób, udała się do Peru, by na własne oczy zobaczyć majestatyczne Machu Picchu. Na tę wyjątkową okazję wybrała stylowy i zarazem wygodny strój. Antonela postawiła na klasyczne połączenie czarnego topu i kapelusza z białymi spodniami oraz okularami przeciwsłonecznymi. Całość prezentowała się zjawiskowo na tle XV-wiecznego miasta Inków.

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Swoimi wrażeniami podzieliła się w mediach społecznościowych.

- Wciąż brakuje mi słów, by opisać to miejsce. Jak cudownie, Peru – napisała pod serią zdjęć z wyprawy.

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Fani komentują: "Po prostu boska"

Publikacja natychmiast wywołała lawinę pozytywnych reakcji. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem zarówno malowniczych widoków, jak i samej Antoneli oraz jej modowego wyboru. W sekcji komentarzy posypały się komplementy z całego świata.

- Po prostu boska – napisał jeden z fanów.

- Robi wrażenie – dodał drugi.

- Anto, jesteś niesamowita – czytamy w kolejnym komentarzu.

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Antonela Roccuzzo i Lionel Messi to jedna z najsłynniejszych par na świecie. Znają się od dzieciństwa, dorastając w argentyńskim Rosario. Publicznie swój związek ogłosili w 2009 roku, a osiem lat później, w 2017 roku, wzięli ślub. Wspólnie wychowują trzech synów.

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