"Taniec z Gwiazdami". Wirujące odkryte ciała zmysłowych żon sportowców. Na zdjęciach widać i przód, i tył!

Bartosz Olszewski
likp
2026-11-16 13:00

Program "Taniec z gwiazdami" powoli dobiega końca. W niedzielę, 15 listopada, odbył się ostatni odcinek przed półfinałem. Show skradły zmysłowe żony sportowców. Daria Syta i Julia Suryś odkryły i przód, i tył. Ich wirujące ciała rozpaliły publiczność. W galerii dokładnie widać gorące ujęcia pięknych tancerek.

"Taniec z Gwiazdami": Żona piłkarza i żona siatkarza skradły show. Widok wirujących ciał rozpalił publikę

To był prawdziwie sportowy odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". Jak zwykle w tej edycji zobaczyliśmy małżonki dwóch naszych sportowców - piłkarza Marcina Stromeckiego i siatkarza Igora Grobelnego. Pierwsza to Julia Suryś, która w jesiennej serii show tańczy w parze z Piotrem "Gumą" Gumulcem, a druga - Daria Syta - tworzy duet z Jasperem Sołtysiewiczem. Do tego w niedzielę, 15 listopada, w "Tańcu z Gwiazdami" pojawił się gość specjalny - Jan Błachowicz, który zatańczył z Mandaryną. Oczywiście występ byłego mistrza UFC i byłej żony (i obecnej partnerki) Michała Wiśniewskiego wzbudził olbrzymie zainteresowanie, ale to Julia Suryś i Daria Syta skradły show! Żony sportowców - jak zawsze - na parkiecie poruszały się perfekcyjnie. Dodatkowe wrażenie zrobiły kreacje tancerek, które częściowo odkrywały i przód, i tył. Widok wirujących ciał zmysłowych pań rozpalił publikę do czerwoności.

"Taniec z gwiazdami". Odkryte krągłości żony siatkarza wprawiły widzów w dziką ekscytację! Oj, widać chyba za dużo

Galeria: Zmysłowe Daria Syta i Julia Suryś w programie "Taniec z Gwiazdami"

Julia Suryś i Daria Syta
Galeria zdjęć 68

Daria Syta odpada. Lista półfinalistów programu "Taniec z gwiazdami"

W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" obie tancerki - oprócz stałych partnerów z parkietu - miały "do ogarnięcia" dodatkowe osoby. Do duetu Piotr Gumulec - Julia Suryś gościnnie dołączyła Agnieszka Litwnin, a do pary Jasperem Sołtysiewicz - Daria Syta - Kuba Szmajkowski. Niestety, na koniec programu przyszła fatalna wiadomość dla żony Igora Grobelnego. W półfinale nie zobaczymy występu Darii Syty, bo wspólnie z partnerem odpadła z "Tańca z Gwiazdami". W grze o Kryształową Kulę ciągle pozostaje natomiast Julia Suryś. Oto lista półfinalistów tanecznego show:

  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Piotr Gumulec i Julia Suryś
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

"Taniec z Gwiazdami". Żona piłkarza maksymalnie odsłoniła obłędne nogi, ale widać też inne części ciała! Ultaragorące kadry

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Julia Suryś
TANIEC Z GWIAZDAMI
Daria Syta

ROLKI