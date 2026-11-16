"Taniec z Gwiazdami". Wirujące odkryte ciała zmysłowych żon sportowców. Na zdjęciach widać i przód, i tył!

"Taniec z Gwiazdami": Żona piłkarza i żona siatkarza skradły show. Widok wirujących ciał rozpalił publikę

To był prawdziwie sportowy odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". Jak zwykle w tej edycji zobaczyliśmy małżonki dwóch naszych sportowców - piłkarza Marcina Stromeckiego i siatkarza Igora Grobelnego. Pierwsza to Julia Suryś, która w jesiennej serii show tańczy w parze z Piotrem "Gumą" Gumulcem, a druga - Daria Syta - tworzy duet z Jasperem Sołtysiewiczem. Do tego w niedzielę, 15 listopada, w "Tańcu z Gwiazdami" pojawił się gość specjalny - Jan Błachowicz, który zatańczył z Mandaryną. Oczywiście występ byłego mistrza UFC i byłej żony (i obecnej partnerki) Michała Wiśniewskiego wzbudził olbrzymie zainteresowanie, ale to Julia Suryś i Daria Syta skradły show! Żony sportowców - jak zawsze - na parkiecie poruszały się perfekcyjnie. Dodatkowe wrażenie zrobiły kreacje tancerek, które częściowo odkrywały i przód, i tył. Widok wirujących ciał zmysłowych pań rozpalił publikę do czerwoności.

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Galeria: Zmysłowe Daria Syta i Julia Suryś w programie "Taniec z Gwiazdami"

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Daria Syta odpada. Lista półfinalistów programu "Taniec z gwiazdami"

W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" obie tancerki - oprócz stałych partnerów z parkietu - miały "do ogarnięcia" dodatkowe osoby. Do duetu Piotr Gumulec - Julia Suryś gościnnie dołączyła Agnieszka Litwnin, a do pary Jasperem Sołtysiewicz - Daria Syta - Kuba Szmajkowski. Niestety, na koniec programu przyszła fatalna wiadomość dla żony Igora Grobelnego. W półfinale nie zobaczymy występu Darii Syty, bo wspólnie z partnerem odpadła z "Tańca z Gwiazdami". W grze o Kryształową Kulę ciągle pozostaje natomiast Julia Suryś. Oto lista półfinalistów tanecznego show:

Helena Englert i Roman Osadchiy

Piotr Gumulec i Julia Suryś

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Dominik Rupiński i Estelle François

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

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