"Taniec z Gwiazdami". Żona piłkarza maksymalnie odsłoniła obłędne nogi, ale widać też inne części ciała! Ultaragorące kadry

"Taniec z Gwiazdami". Żona piłkarza rozgrzała widzów do czerwoności

Program "Taniec z Gwiazdami" powoli wkracza w decydującą fazę. Widzowie, którzy interesują się sportem kciuki trzymali przede wszystkim za byłą mistrzynię UFC Joannę Jędrzejczyk. Fighterka na parkiecie pokazała niesamowite ruchy i pięknie wyrzeźbione ciało, ale to nie wystarczyło i musiała pożegnać się z show Polsatu w szóstym odcinku. Wątków sportowych w "TzG" jest jednak więcej. W rywalizacji i Kryształową Kulę została m.in. tancerka Julia Suryś, której partnerem i podopiecznym na parkiecie jest Piotr Gumulec. Żona gracza włoskiego Francavillii Calcio w niedzielę, 1 listopada, przyćmiła wszystkich. Jej kreacja, w której maksymalnie odsłoniła swojej obłędne nogi i inne części ciała, rozgrzała widzów do czerwoności. Prześliczna Julia Suryś kolejny raz pokazała swoje niesamowite kształty. Pikantne zdjęcia tancerki zobaczyć można w naszej galerii. Zebraliśmy zarówno kadry z programu "Taniec z Gwiazdami", jak i inne gorące ujęcia zrobione w rozmaitych okolicznościach.

"Taniec z Gwiazdami". Julia Suryś zostaje w programie

Wiemy już, że para Piotr Gumulec - Julia Suryś na razie nie podzieliła losu duetu Joanna Jędrzejczyk - Kamil Kuroczko. Choć... mogą mówić o pewnym szczęściu. W ostatnim odcinku bowiem żona piłkarza i jej podopieczny dostali od jurorów najmniej punktów (61 za dwa tańce), ale akurat tego dnia nikt z programu "Taniec z Gwiazdami" nie odpadł. Zatem w grze o Kryształową Kulę ciągle pozostaje sześć par.

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś

Helena Englert i Roman Osadchiy

Dominik Rupiński i Estelle François

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Kolejny odcinek "TzG" odbędzie się w niedzielę, 8 listopada. Ciekawi jesteśmy, czy zobaczymy na widowni Marcina Stromeckiego. To jednak - z racji jego gry w Włoszech - wydaje się dość skomplikowane.

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