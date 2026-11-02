"Taniec z Gwiazdami". Żona piłkarza maksymalnie odsłoniła obłędne nogi, ale widać też inne części ciała! Ultaragorące kadry

Bartosz Olszewski
likp
2026-11-02 14:44

W trwającej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" występuje m.in. Julia Suryś, która prywatnie jest żoną piłkarza Marcina Stromeckiego, występującego obecnie we Włoszech. Podczas ostatniego odcinka show Polsatu tancerka maksymalnie odsłoniła obłędne nogi, ale widać było także inne części jej ciała. Ultragorące kadry z Julią Suryś - nie tylko z "TzG" - prezentujemy w galerii.

"Taniec z Gwiazdami". Żona piłkarza rozgrzała widzów do czerwoności

Program "Taniec z Gwiazdami" powoli wkracza w decydującą fazę. Widzowie, którzy interesują się sportem kciuki trzymali przede wszystkim za byłą mistrzynię UFC Joannę Jędrzejczyk. Fighterka na parkiecie pokazała niesamowite ruchy i pięknie wyrzeźbione ciało, ale to nie wystarczyło i musiała pożegnać się z show Polsatu w szóstym odcinku. Wątków sportowych w "TzG" jest jednak więcej. W rywalizacji i Kryształową Kulę została m.in. tancerka Julia Suryś, której partnerem i podopiecznym na parkiecie jest Piotr Gumulec. Żona gracza włoskiego Francavillii Calcio w niedzielę, 1 listopada, przyćmiła wszystkich. Jej kreacja, w której maksymalnie odsłoniła swojej obłędne nogi i inne części ciała, rozgrzała widzów do czerwoności. Prześliczna Julia Suryś kolejny raz pokazała swoje niesamowite kształty. Pikantne zdjęcia tancerki zobaczyć można w naszej galerii. Zebraliśmy zarówno kadry z programu "Taniec z Gwiazdami", jak i inne gorące ujęcia zrobione w rozmaitych okolicznościach.

"Taniec z Gwiazdami". Julia Suryś zostaje w programie

Wiemy już, że para Piotr Gumulec - Julia Suryś na razie nie podzieliła losu duetu Joanna Jędrzejczyk - Kamil Kuroczko. Choć... mogą mówić o pewnym szczęściu. W ostatnim odcinku bowiem żona piłkarza i jej podopieczny dostali od jurorów najmniej punktów (61 za dwa tańce), ale akurat tego dnia nikt z programu "Taniec z Gwiazdami" nie odpadł. Zatem w grze o Kryształową Kulę ciągle pozostaje sześć par.

  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Kolejny odcinek "TzG" odbędzie się w niedzielę, 8 listopada. Ciekawi jesteśmy, czy zobaczymy na widowni Marcina Stromeckiego. To jednak - z racji jego gry w Włoszech - wydaje się dość skomplikowane.

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Julia Suryś
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