Przepiękny gest Legii w Dniu Wszystkich Świętych. Pokazali, co działo się przy grobach Magiery, Brychczego i Deyny

Legia odwiedziła groby swoich ikon. Poruszające zdjęcia

Legia Warszawa w dniu Wszystkich Świętych pamiętała o swoich ikonach. 1 listopada na groby ikon stołecznego klubu, m.in. Lucjana Brychczego, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Jacka Magiery czy Władysława Stachurskiego udała się specjalna delegacja "Wojskowych". Poruszające zdjęcia z tego wydarzenia zamieszczono na oficjalnym profilu Legii na Instagramie.

Piłka na grobie Jacka Magiery. Poruszający widok mogiły trenera tuż przed 1 listopada

W Dniu Wszystkich Świętych delegacja Legii Warszawa oraz przedstawiciele Fundacji Legii i Akademii Legii uhonorowali legionistów pochowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

- czytamy w poście. Klub jeszcze przed Wszystkich Świętych zadbał o czystość grobów. Największa w tym zasługa najmłodszych przedstawicieli Legii.

Zgodnie z wieloletnią tradycją przed uroczystością Wszystkich Świętych przedstawiciele Fundacji Legii wraz z młodymi zawodnikami Akademii Legii odwiedzili groby zasłużonych legionistów. Wspólnie zadbali o miejsca pamięci, porządkując je i zapalając symboliczne znicze

- napisano w komunikacie, do którego dołączono filmik prezentujący całe przedsięwzięcie.

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Łudząco podobne groby Jacka Magiery i Lucjana Brychczego

My natomiast odwiedziliśmy - także jeszcze przed 1 listopada - groby dwóch legend Legii Warszawa - Lucjana Brychczego i Jacka Magiery. Oba prezentowały się godnie. Widać, że o zmarłych ikonach "Wojskowych" ludzie cały czas pamiętają. Po tym, jak - trzy miesiące po śmierci - pojawił się nowy grób Jacka Magiery, łudząco przypomina on mogiłę "Kiciego". Co ciekawe, obaj panowie wiele lat ze sobą pracowali. Najpierw Brychczy był trenerem "Magica", gdy ten drugi jeszcze grał w piłkę, a potem, gdy Jacek Magiera był pierwszym szkoleniowcem Legii, "Kici" pełnił role jego asystenta.

Niespotykany widok na grobie Jacka Magiery niecałe trzy tygodnie po pogrzebie! Teraz nikt nie ma wątpliwości

Przypomnijmy, że Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia 2026 roku. Sześć dni po śmierci odbył się jego pogrzeb. Lucjan Brychczy z kolei odszedł 2 grudnia 2024. Ostatnie pożegnanie "Kiciego" miało miejsce tydzień później.