Niespotykany widok na grobie Jacka Magiery niecałe trzy tygodnie po pogrzebie! Teraz nikt nie ma wątpliwości

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł nagle 10 kwietnia 2026 roku.

Pogrzeb odbył się 16 kwietnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a uczestniczyły w nim tłumy, w tym Robert Lewandowski i Karol Nawrocki.

Grób Jacka Magiery, niemal miesiąc po śmierci, nadal jest obficie udekorowany kwiatami, zniczami i symbolami różnych klubów, co świadczy o jego znaczeniu w polskim sporcie.

Pogrzeb Jacka Magiery. Tłumy żegnały trenera. Byli m.in. Karol Nawrocki i Robert Lewandowski

Jacek Magiera pochowany został na Powązkach Wojskowych w Warszawie obok absolutnej legendy polskiej piłki i Legii - Lucjana Brychczego. W pogrzebie drugiego trenera reprezentacji Polski uczestniczyły gigantyczne tłumy. Byli i kibice, i piłkarze (w tym Robert Lewandowski), i trenerzy (m.in. czterech selekcjonerów reprezentacji Polski), i działacze... Nie zabrakło nawet ludzi związanych z show-biznesem, a nawet polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, który pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Już na cmentarzu - po mszy świętej, która odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej - grób Jacka Magiery utonął w kwiatach. Niecałe trzy tygodnie później odwiedziliśmy miejsce spoczynku trenera i ujrzeliśmy niesamowity widok. Teraz nikt nie ma wątpliwości, co do tego, jak wspaniałym człowiekiem był Jacek Magiera.

Grób Jacka Magiery. Kwiaty, znicze, symbole klubowe. To pokazuje, jak ważną postacią był zmarły trener

Mogiła asystenta Jana Urbana w reprezentacji Polski robi niesamowite wrażenie. Mimo że od śmierci Jacka Magiery minął już niemal miesiąc, jego grób nadal jest pokryty nieprawdopodobną ilością kwiatów, zniczy i symboli klubowych. Na zdjęciach widać wyraźnie, że zmarły szkoleniowiec był człowiekiem, który łączył chyba jak nikt inny w polskiej piłce. Na grobie Jacka Magiery widzimy m.in. akcenty związane z Legią Warszawa i Widzewem Łódź, czyli drużynami, które - delikatnie mówiąc - sympatią się nie darzą. Jednak nie tylko symbole wielkich polskich klubów zdobią mogiłę trenera. W morzu kwiatów zauważyć można na przykład znicz od kibiców KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, a nawet przepiękny ogromny wieniec od jednej ze szkół podstawowych. To najlepiej pokazuje, jak ważną postacią - nie tylko dla polskiej piłki - był Jacek Magiera. Bardzo go brakuje.

Galeria: Grób Jacka Magiery na niecałe trzy tygodnie po pogrzebie i zdjęcia z pogrzebu trenera

