Tenisowa piękność zaszalała na Halloween! Poznajesz, za kogo się przebrała?

Eugenie Bouchard, uznawana przez wielu kibiców za najpiękniejszą tenisistkę na świecie, zakończyła już karierę, ale dba o to, żeby wciąż było o niej głośno. Kanadyjka pracuje jako ekspertka w BBC. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

W Halloween piękna Genie Bouchard tradycyjnie pochwaliła się swoimi kreacjami. Kanadyjka w tym roku postanowiła przebrać się za Britney Spears i zaprezentowała dwa różne stroje. Najpierw ten z legendarnego występu amerykańskiej piosenkarki na MTV Video Music Awards w 2001 roku. Wtedy 19-letnia Britney wykonała hit „I’m a Slave 4 U” z żywym pytonem na ramionach, w zielonym topie odsłaniającym brzuch, czarnych szortach, białych kowbojkach i z mikrofonem. Genie Bouchard wiernie odtworzyła ten styl, co docenili jej fani.

Eugenie Bouchard nagle zaczęła się rozbierać! ZDJĘCIA

Następnego dnia Kanadyjka zaprezentowała drugą kreację na Halloween i znów przebrała się za Britney Spears. Tym razem założyła strój piosenkarki z kultowego teledysku do debiutanckiego hitu "Hit Me Baby One More Time".

"Honorowanie ikony" - skomentowała swoje przebrania Genie Bouchard.

GALERIA: Eugenie Bouchard zaszalała na Halloween

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