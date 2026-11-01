Tak teraz wygląda monstrualny pomnik na grobie Kamili Skolimowskiej. 1 listopada zawsze o niej pamiętamy

Bartosz Olszewski
likp
2026-11-01 7:20

Kamila Skolimowska mając zaledwie 18 lat zdobyła złoty medal olimpijski. Dziewięć lat później zasłabła podczas treningu. Nie udało jej się uratować... 1 listopada zawsze pamiętamy o naszej wspaniałej lekkoatletce. W galerii pokazujemy, jak teraz wygląda grób Kamili Skolimowskiej.

Kamila Skolimowska kariera, śmierć, pogrzeb

Kamila Skolimowska była niesamowitym zjawiskiem w polskiej lekkoatletyce przełomu wieków. Cała Polską ją pokochała, gdy została mistrzynią olimpijską w rzucie młotem. Tytuł ten zdobyła podczas igrzysk w Sydney w 2000 roku. Potem dołożyła do tego dwa medale mistrzostw Europy - srebrny w Monachium (2002 r.) i brązowy w Goeteborgu (2006 r.). Gdy Kamila Skolimowska szykowała się do walki o kolejne triumfy, stało się coś strasznego. Lekkoatletka w trakcie zgrupowania polskiej reprezentacji w Portugalii miała zasłabnąć podczas treningu. W drodze do szpitala straciła przytomność. Reanimacja trwała godzinę, ale niestety Kamili Skolimowskiej nie udało się uratować. Przyczyną śmierci mistrzyni olimpijskiej z Sydney był zator tętnicy płucnej, który był spowodowany nierozpoznaną wcześniej zakrzepicą. Pogrzeb lekkoatletki odbył się 26 lutego 2009 roku, a żałobnej mszy św. przewodniczył ł biskup Tadeusz Płoski. Grób Kamili Skolimowskiej znajduje się w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Galeria: Grób Kamili Skolimowskiej na Powązkach

Kamila Skolimowska z pluszowym misiem. Na miniaturze obok jej pomnik nagrobny. Więcej o rocznicy śmierci na SE.
Galeria zdjęć 34

Monstrualny pomnik na grobie Kamili Skolimowskiej

Idąc aleją cmentarną, grób Kamili Skolimowskiej widać z daleka. Tym, co wyróżnia mogiłę, jest monstrualny pomnik przedstawiający lekkoatletkę rzucającą młotem. Właśnie taki wizerunek Kamili zapamiętali kibice. Mimo że od śmierci mistrzyni olimpijskiej z Sydney minęło już ponad 17 lat, na jej grobie zawsze zobaczyć można znicze i kwiaty. Sam pomnik wygląda bardzo okazale i widać, że regularnie jest on konserwowany. Warto dodać, że na tablicy nagrobnej umieszczono bardzo wymowny napis: "Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być".

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