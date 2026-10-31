To dlatego Hubert Hurkacz nie je mięsa, nabiału i glutenu! Jest weganinem, ale robi wyjątki!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-31 18:49

Na korcie regularnie serwuje z prędkością ponad 215 km/h. Przy wzroście 196 cm świetnie porusza się po korcie. Hubert Hurkacz ma ciekawą dietę, która daje mu moc. - Nie jem mięsa, nabiału i glutenu - wyliczał najlepszy polski tenisista. Dlaczego Hurkacz nie je mięsa? Poniżej informacje.

Hubert Hurkacz
Autor: Ng Han Guan/ Associated Press

Hubert Hurkacz jest weganinem już od ponad 6 lat.

- Oglądałem dużo programów o zdrowym odżywianiu się. Po zmianie diety na wegańską zacząłem czuć się dużo lepiej, miałem mnóstwo energii. Dlatego postanowiłem to kontynuować - opowiadał Hurkacz w rozmowie z serwisem ATPTour.com. - Jestem na diecie wegańskiej, która jest bardzo dobra dla mojego organizmu. Nie jem zupełnie nabiału i mięsa. Unikam też glutenu. Zamiast tego w mojej diecie jest dużo warzyw i ryżu.. Dlatego często jem w restauracjach indyjskich i tajskich. Lubię te kuchnie - zdradził Hubi, który raz w tygodniu przerywa dietę wegańską i je ryby albo owoce morza.

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Ulubione śniadanie Huberta Hurkacza?

- Uwielbiam płatki, często jem je z mlekiem owsianym, orzechami i owocami - wyjawił Hui.

Ulubiony owoc?

- Truskawki! Uważam, że są pyszne - zwierzył się najlepszy polski tenisista. - Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, w ogóle nie lubiłem sałatek i większości warzyw. Potem przyzwyczaiłem się do nich i mi smakują. Najczęściej jem coś dwie godziny przed meczem, ale często ciężko to zaplanować, gdy przed tobą graja pięć setów i nie wiadomo kiedy możesz zacząć swoje spotkanie. Można jeść wtedy przekąski, ale ja przed spotkaniem jem często ryż z warzywami i sosem pomidorowym. Podczas meczu za to jem banany i daktyle, które dodają mi energii. - dodał Hurkacz.

Ulubiony deser Hubiego?

- Nie jestem fanem słodyczy, ale uwielbiam lody. Oczywiście wegańskie - wyjawił z uśmiechem Hubert Hurkacz.

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