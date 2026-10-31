Maria Andrejczyk znów zaskoczyła gorącymi fotkami z plaży! „Może potem to skasuję”

Maria Andrejczyk ma za sobą ciężki sezon, który obfitował w skrajne emocje. Pierwsza część przyniosła znakomitą dyspozycję oraz powrót do dalekich rzutów, jednak podczas Mistrzostw Europy w Birmingham zawodniczka nie wywalczyła nawet kwalifikacji do konkursu finałowego. Uzyskana odległość przekraczająca zaledwie 55 metrów mocno odbiegała od jej wysokiego potencjału. Po przegranej rywalizacji oszczepniczka w pełnych emocji rozmowach przed kamerami wyznała, że z powodu smutku i zawodu „serce jej pęka”.

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Teraz wicemistrzyni olimpijska z Tokio ładuje baterie w pięknych okolicznościach przyrody na Cyprze, gdzie wypoczywa w towarzystwie przyjaciółki. Na Instagramie Maria Andrejczyk opublikowała zdjęcia, na których widać ją, jak wypoczywa na plaży w kostiumie kąpielowym. Fotki w bikini przypomniały wszystkim, że piękna oszczepniczka potrafi zachwycić nie tylko dalekim rzutem.

"Czułam się uroczo, może później to skasuję" - skomentowała najnowsze zdjęcia z cypryjskiej plaży.

GALERIA: Maria Andrejczyk zachwyciła zdjęciami w bikini