Maria Andrejczyk zaskoczyła gorącymi fotkami w bikini! Piękna oszczepniczka zachwyca na plaży

Maria Andrejczyk od lat uchodzi za jedną z najpiękniejszych polskich lekkoatletek. Srebrna medalistka olimpijska z Tokio, rekordzistka Polski w rzucie oszczepem i trzykrotna olimpijka (Rio, Tokio, Paryż) łączy sportową formę z naturalną urodą i wdziękiem.

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Sezon 2026 był dla Marii Andrejczyk pełen skrajności – rozpoczął się od wielkich nadziei i znakomitych wyników, ale potem przyszło bolesne rozczarowanie. Choć w pierwszej połowie roku oszczepniczka imponowała formą i wróciła do dalekiego rzucania, w Mistrzostwach Europy w Birmingham nie zdołała nawet awansować do finału. Wynik nieco ponad 55 metrów był zdecydowanie poniżej jej ogromnych możliwości, a w emocjonalnych wywiadach telewizyjnych po nieudanym starcie Maria Andrejczyk przyznała, że z żalu i rozczarowania „serce jej pęka”.

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Teraz Maria Andrejczyk relaksuje się w malowniczej scenerii. Na Instagramie opublikowała zdjęcia, na których widać ją, jak wypoczywa na plaży w kostiumie kąpielowym. Fotki w bikini przypomniały wszystkim, że wicemistrzyni olimpijska potrafi zachwycić nie tylko dalekim rzutem oszczepem. Gorące kadry prezentujemy w naszej galerii.

GALERIA: Maria Andrejczyk zachwyciła zdjęciami w bikini