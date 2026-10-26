Niespodziewane odwiedziny Lewandowskiego. Uchwycone chwile z córkami, pojawiła się kamera

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-10-26 7:59

Nie tylko piłką nożną człowiek żyje. Zwłaszcza w takim mieście, jak Chicago. Robert Lewandowski i jego bliscy wykorzystują pobyt w Stanach Zjednoczonych, by poznawać uroki życia w "Wietrznym mieście". Napastnik Chicago Fire wybrał się z rodziną na kolejne sportowe wydarzenie. Tym razem Lewandowscy wybrali się na mecz hokeja, który odbył się w słynnej hali United Center.

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Autor: Michael Reaves/ East News

Lewandowscy na meczu NHL

Na trybunach oczywiście nie zabrakło też Anny Lewandowskiej i ich córek. Rodzinna wizyta szybko zwróciła uwagę internautów, a zdjęcia i nagrania z wydarzenia pojawiły się w mediach społecznościowych. Obecność polskiego napastnika odnotował również oficjalny profil Chicago Blackhawks, który przywitał go na swoim meczu. Szybko wokół "Lewego" pojawiła się kamera, za jej pośrednictwem Lewandowscy pozdrowili publiczność.

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Chicago słynnie z legendarnych Bullsów, ale hokejowy zespół Chicago Blackhawks również należy do grona najbardziej znanych drużyn w USA. Mecze NHL w hali United Center regularnie gromadzą liczną publiczność.

Dla Lewandowskich to kolejna okazja do odkrywania sportowych atrakcji amerykańskiej metropolii. Wcześniej rodzina miała już okazję uczestniczyć w innych wydarzeniach sportowych, a przeprowadzka za ocean otworzyła przed nimi zupełnie nowe możliwości spędzania wolnego czasu.

Nowe życie po przeprowadzce z Barcelony

Zmiana miejsca zamieszkania była dla rodziny dużym krokiem. Anna Lewandowska nie ukrywała wcześniej, że Barcelona stała się jej bliska i trudno było jej rozstać się z tym miastem. Mimo to zdecydowała się wspierać męża w kolejnym etapie jego kariery i razem z dziećmi rozpoczęła życie w Chicago.

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W miniony weekend Lewandowska wystartowała nawet w chicagowskim Biegu Niepodległości, znanym jako Run for Poland. Trenerka dotarła do mety w doskonałej formie, a na finiszu czekała na nią wyjątkowa niespodzianka – obecność męża. Robert Lewandowski, mimo że zaledwie kilkanaście godzin wcześniej występował w wyjazdowym spotkaniu ligowym w Atlancie, pojawił się na mecie, by osobiście pogratulować żonie ukończenia biegu...  

Robert Lewandowski na meczu baseballa Chicago White Sox
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ROBERT LEWANDOWSKI
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