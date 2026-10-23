Anastazja Kuś w mini, która prawie nic nie zakrywała! Przyćmiła Natalię Bukowiecką i Ewę Swobodę?

Anastazja Kuś, Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i inne piękne polskie lekkoatletki błyszczały na gali na Stadionie Śląskim, w czasie której nagrodzono laureatów plebiscytu Złote Kolce. Zobaczcie zdjęcia.