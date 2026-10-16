Anastazja Kuś i zjawiskowa jej mama w tak krótkich mini, że aż wstyd patrzeć! Przyćmiły nawet Roxie Węgiel i Blankę

Anastazja Kuś i jej zjawiskowa mama przyćmiły Roxie Węgiel i Blankę Stajkow

Anastazja Kuś ma ostatnio wspaniały okres. Niedawno zdobyła młodzieżowe mistrzostwo świata w biegu na 400 metrów, bardzo dobrze zaprezentowała się też na seniorskich mistrzostwach Europy, który odbyły się w Birmingham. Sporo dzieje się także w życiu prywatnym 19-letniej lekkoatletki. Anastazja Kuś w październiku rozpoczęła studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która od lat uchodzi za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Oprócz tego młodzieżowa mistrzyni świata regularnie bywa na salonach. Zwykle w towarzystwie swojej zjawiskowej mamy - Alicji Kuś, która - podobnie jak córka - często w sieci pokazuje spore fragmenty swojego pięknego ciała. Panie zadały szyku również na ostatniej gali Kobieta Roku Glamour. Zarówno matka, jak i córka założyły na siebie tak krótkie mini, że aż wstyd było patrzeć. Swoimi kreacjami przyćmiły nawet takie gwiazdy jak Roxie Węgiel czy Blanka Stajkow.

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Galeria: Anastazja Kuś z mamą, Roxie Węgiel, Blanka i inne gwiazdy na gali Glamour

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Kobieta Roku Glamour 2026. Lista nagrodzonych

Na wspomnianym wydarzeniu poza Anastazją Kuś, jej mamą, Roxie Węgiel i Blanką Stajkow zobaczyć można było zobaczyć wiele innych gwiazd. Wśród nich dostrzegliśmy m.in.: Julię Wieniawę, Małgorzatę Sochę, Justynę Steczkowską, Joannę Koroniewską, Jessicę Mercedes, Annę Wendzikowską czy Katarzynę Zillmann z partnerką Janją Lesar. Gala Kobieta Roku Glamour 2026 odbyła się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Podczas imprezy przyznano nagrody w sześciu kategoriach: Misja (wygrała podróżniczka Marzena Figiel- Strzała), Styl (Inez Lis), Popkultura (Roxie Węgiel), Gen Z Power (Lila Janowska), Ikona (Izabela Kuna) i Mężczyzna Roku (Bartłomiej "Foka" Kubkowski).

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