Anastazja Kuś po maturze już zdecydowała! Będzie studiować na najlepszej uczelni

Dla Anastazji Kuś, tegorocznej maturzystki, ostatnie miesiące były niezwykle wymagające. Jako uczennica Szkoły w Chmurze musiała pogodzić przygotowania do egzaminu dojrzałości z napiętym harmonogramem treningów, zgrupowań i zawodów lekkoatletycznych. Mimo to, 19-letnia sprinterka podeszła do matury z optymizmem i zadowoleniem. Teraz, po pomyślnie zdanych egzaminach, 19-latka z dumą ogłosiła kolejny krok w swojej edukacyjnej ścieżce.

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Anastazja Kuś rozpoczyna studia na najlepszej uczelni

Wybór młodzieżowej mistrzyni świata w biegu na 400 metrów padł na Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, co potwierdziła, dzieląc się tą wiadomością ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Decyzja ta świadczy o jej wielkich ambicjach nie tylko na bieżni, ale również na polu edukacyjnym.

Akademia Leona Koźmińskiego od lat cieszy się mianem lidera wśród uczelni niepublicznych w Polsce. W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" uczelnia ta nieprzerwanie od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w swojej kategorii. Jest również ceniona na arenie międzynarodowej, regularnie plasując się wysoko w rankingach "Financial Times". Uczelnia kształci ponad 8000 studentów na kierunkach takich jak zarządzanie, finanse i rachunkowość, prawo czy ekonomia.

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Anastazja Kuś na razie nie zdradziła, na którym kierunku rozpoczęła studia, ale nowy życiowy rozdział w roli studentki przyjęła z ogromnym entuzjazmem. Szybko zaopatrzyła się w uczelnianą odzież i zrobiła pamiątkową sesję przed swoim wydziałem.

Autor: Anastazja Kuś/ Instagram