Kibice godnie pożegnali Jana Frycza. Tak wygląda grób słynnego aktora przed 1 listopada

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-31 5:21

Jan Frycz w pamięci Polaków zapisał się przede wszystkim jako wybitny aktor. Fani piłki nożnej jednak kojarzą go także z miłości do Cracovii. Kibice tego klubu godnie pożegnali Jana Frycza na jego pogrzebie. W galerii pokazujemy zdjęcia z pochówku aktora i to, jak wygląda jego grób przed 1 listopada.

Pogrzeb Jana Frycza w szczególnym miejscu. Spoczął wśród najwybitniejszych Polaków

Jan Frycz przez lata był jednym z najlepszych i najpopularniejszych polskich aktorów. W połowie sierpnia cały kraj obiegła informacja o śmierci artysty. Gwiazdor kultowych polskich produkcji zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat. Państwowy pogrzeb Jana Frycza miał wyjątkową oprawę. Uroczystość rozpoczęła się 7 września w godzinach przedpołudniowych. Najpierw żałobnicy zgromadzili się w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych, a potem ceremonia przeniosła się na zewnątrz. Jan Frycz pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie obok najwybitniejszych Polaków, takich jak Władysław Reymont, Jan Kiepura czy Maria Dąbrowska. Ostatnią osobą, której pogrzeb odbył się w tym specjalnym miejscu, był Jerzy Połomski. Ostatnie pożegnanie legendarnego piosenkarza miało miejsce w 2022 roku. W pogrzebie Jana Frycza wzięli także udział przedstawiciele i kibice klubu Cracovia Kraków, którego fanem był zmarły aktor.

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Kibic w bluzie Cracovii na pogrzebie Jana Frycza. Na miniaturach poczet sztandarowy i grób aktora. Czytaj na SE.
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Grób Jana Frycza przed 1 listopada. Widok mogiły robi wrażenie

Tuż przed 1 listopada, czyli Dniem Wszystkich Świętych, odwiedziliśmy grób Jana Frycza w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Widok mogiły ciągle robi wrażenie. Widać, że miejsce pochówku aktora jest regularnie odwiedzane przez jego bliskich i fanów. Na nagrobku zobaczyć mogliśmy różne rośliny, m.in. czerwone kwiatki. Na grobie nie brakowało także zniczy. O Janie Fryczu cały czas pamiętają też kibice Cracovii, a także jej działacze. Przypomnijmy, że w pogrzebie aktora wziął udział nawet prezes krakowskiego klubu Murat Colak. Zespół w dniu ostatniego pożegnania artysty zamieścił też specjalny komunikat w mediach społecznościowych.

Dziś odbył się pogrzeb Jana Frycza. Wybitny aktor teatralny i telewizyjny spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych. Był jednym z nas, kibicem Cracovii, którą miał w swoim sercu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

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