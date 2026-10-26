Grób Jacka Magiery tuż przed Wszystkich Świętych. Ten symbole ściskają za serca

Śmierć i pogrzeb Jacka Magiery

Jacek Magiera uznawany był za jednego z najbardziej zdolnych i pracowitych polskich trenerów swojego pokolenia. Pod jego wodzą Legia Warszawa w Lidze Mistrzów zremisowała 3:3 z Realem Madryt. Z "Wojskowymi" zdobył też mistrzostwo Polski, a ze Śląskiem Wrocław - wicemistrzostwo. Gdy PZPN szukał następcy Michała Probierza, Jacek Magiera był jednym z kandydatów do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie został asystentem Jana Urbana, ale wydawało się, że w przeszłości zostanie pierwszym trenerem. Świetnie rozwijającą się karierę przerwała nagła śmierć. Szkoleniowiec zmarł 10 kwietnia 2026 po tym, jak doznał nagłego zatrzymania krążenia podczas biegania po Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Pogrzeb Jacka Magiery odbył się sześć dni po jego odejściu. Uczestniczyło w nim wiele sław polskiej piłki, w tym Robert Lewandowski, a także czterech selekcjonerów naszej kadry. Nie zabrakło także ogromnej rzeszy kibiców.

Niespotykany widok na grobie Jacka Magiery niecałe trzy tygodnie po pogrzebie! Teraz nikt nie ma wątpliwości

Groby Jacka Magiery i Lucjana Brychczego tuż przed Wszystkich Świętych

Drugi trener reprezentacji Polski spoczął bezpośrednio obok grobu, w którym pochowany jest Lucjan Brychczy, legendarny napastnik Legii Warszawa. Jego pogrzeb odbył się 10 grudnia 2024. Ze stołecznym klubem mocno związany był także Jacek Magiera - nie tylko jako trener, lecz także jako piłkarz (występował w barwach "Wojskowych" przez 9 lat). Oglądając grób drugiego trenera reprezentacji Polski w oczy rzucają się przede wszystkim symbole - piłkarskie szaliki. Wśród nich znalazł się szalik Rakowa Częstochowa, którego Jacek Magiera był wychowankiem. Widok ten te ściska za serce. W naszej specjalnie przygotowanej galerii pokazujemy aktualne zdjęcia grobów "Magica" i "Kiciego" (zrobione tuż przed Wszystkich Świętych 2026), a także zdjęcia z ich pogrzebów.

Galeria: Groby Lucjana Brychczego i Jacka Magiery i zdjęcia z pogrzebów

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