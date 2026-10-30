Piłka na grobie Jacka Magiery. Poruszający widok mogiły trenera tuż przed 1 listopada

Grób Jacka Magiery na Powązkach godnie się prezentuje

Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery odbyło się 16 kwietnia 2026 roku, sześć dni po nagłej śmierci drugiego trenera reprezentacji Polski. Mimo że od tych dramatycznych wydarzeń minęło już ponad pół roku, to ludzie cały czas pamiętają o zmarłym szkoleniowcu. Grób Jacka Magiery, który znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach regularnie jest odwiedzany przez kibiców różnych drużyn. Na mogile pojawiają się m.in. szaliki nie tylko zespołów, z którymi związany był trener, takich jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Raków Częstochowa, lecz także emblematy klubów, z którymi Jacek Magiera nie miał nic wspólnego. Trzy miesiące po jego śmierci w miejscu pochówku pojawił się imponujący nagrobek z granitu, który bliźniaczo przypomina znajdujący się obok grób Lucjana Brychczego, legendarnego piłkarza i trenera Legii. Tuż przed 1 listopada obie mogiły prezentują się naprawdę godnie, co można zobaczyć w naszej galerii. Szczególnie poruszający jest widok specjalnie wyrzeźbionej piłki, która symbolizuje zawodową drogę Jacka Magiery.

Pogrzeb Jacka Magiery. Spoczął obok legendy! Grób utonął cały we kwiatach

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Pogrzeb Jacka Magiery. Na uroczystości m.in. Karol Nawrocki i Robert Lewandowski

Pogrzeb Jacka Magiery był niezwykle przejmującą uroczystością z wyjątkową oprawą. Uczestniczył w nim m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, który uhonorował trenera Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. W ostatnim pożegnaniu drugiego trenera reprezentacji Polski wziął też udział kapitan naszej kadry Robert Lewandowski, a także liczni szkoleniowcy, działacze i piłkarze. Już na cmentarzu - przy składaniu trumny do grobu - doszło do niezwykle poruszających scen. Kibice odpalili race, z głośników wybrzmiał "Sen o Warszawie", czyli hymn Legii, z którą Jacek Magiera związany był szczególnie mocno - zarówno jako piłkarz, jak i jako trener.

Tak wygląda grób Jacka Magiery po pogrzebie. Widok łamiący serce