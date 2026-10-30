Klub żegna zmarłą legendę. Przypomniano legendarny moment

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-10-30 8:28

W wieku 86 lat zmarł Sir Patrick Stewart. Brytyjski aktor zdobył światową rozpoznawalność dzięki rolom w takich produkcjach jak „Star Trek” i „X-Men”. Poza aktorstwem miał również wielką sportową pasję. Był oddanym kibicem Huddersfield Town, które w mediach społecznościowych opublikowało wzruszające pożegnanie.

Patrick Stewart
Autor: AP Photo/ Associated Press

Patrick Stewart był wiernym kibicem Huddersfield Town

Stewart przez lata pozostawał związany z klubem z Yorkshire. Aktor z dumą wspierał drużynę, której korzenie sięgały jego rodzinnych stron.

Jednym z ważniejszych momentów, które przeżył jako kibic, był awans zespołu do Premier League w 2017 roku. Stewart oglądał z trybun Wembley finał baraży przeciwko Reading. Huddersfield wywalczyło wówczas promocję do angielskiej elity po serii rzutów karnych. W najwyższej klasie rozgrywkowej występowało następnie w latach 2017–2019.

Po informacji o śmierci aktora Huddersfield Town zamieściło w mediach społecznościowych specjalny komunikat. Klub zakończył ten wpis wymownym hasłem: „Raz Terrier, na zawsze Terrier”.

Stewart kochał także Formułę 1

Piłka nożna nie była jedyną sportową pasją brytyjskiego aktora. Stewart interesował się również motorsportem, w tym Formułą 1. Po jego śmierci wspomnienie opublikował także profil Motorsport.

Przypomniano w nim między innymi słynny moment z udziałem Daniela Ricciardo, kiedy aktor wziął udział w charakterystycznym dla australijskiego kierowcy zwyczaju, czyli wypiciu szampana z buta.

 
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