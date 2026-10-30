Klub żegna zmarłą legendę. Przypomniano legendarny moment

Patrick Stewart był wiernym kibicem Huddersfield Town
Stewart przez lata pozostawał związany z klubem z Yorkshire. Aktor z dumą wspierał drużynę, której korzenie sięgały jego rodzinnych stron.
Jednym z ważniejszych momentów, które przeżył jako kibic, był awans zespołu do Premier League w 2017 roku. Stewart oglądał z trybun Wembley finał baraży przeciwko Reading. Huddersfield wywalczyło wówczas promocję do angielskiej elity po serii rzutów karnych. W najwyższej klasie rozgrywkowej występowało następnie w latach 2017–2019.
Po informacji o śmierci aktora Huddersfield Town zamieściło w mediach społecznościowych specjalny komunikat. Klub zakończył ten wpis wymownym hasłem: „Raz Terrier, na zawsze Terrier”.
Stewart kochał także Formułę 1
Piłka nożna nie była jedyną sportową pasją brytyjskiego aktora. Stewart interesował się również motorsportem, w tym Formułą 1. Po jego śmierci wspomnienie opublikował także profil Motorsport.
Przypomniano w nim między innymi słynny moment z udziałem Daniela Ricciardo, kiedy aktor wziął udział w charakterystycznym dla australijskiego kierowcy zwyczaju, czyli wypiciu szampana z buta.