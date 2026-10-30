Klub żegna zmarłą legendę. Przypomniano legendarny moment

Patrick Stewart był wiernym kibicem Huddersfield Town

Stewart przez lata pozostawał związany z klubem z Yorkshire. Aktor z dumą wspierał drużynę, której korzenie sięgały jego rodzinnych stron.

Jednym z ważniejszych momentów, które przeżył jako kibic, był awans zespołu do Premier League w 2017 roku. Stewart oglądał z trybun Wembley finał baraży przeciwko Reading. Huddersfield wywalczyło wówczas promocję do angielskiej elity po serii rzutów karnych. W najwyższej klasie rozgrywkowej występowało następnie w latach 2017–2019.

Po informacji o śmierci aktora Huddersfield Town zamieściło w mediach społecznościowych specjalny komunikat. Klub zakończył ten wpis wymownym hasłem: „Raz Terrier, na zawsze Terrier”.

All at Huddersfield Town are deeply saddened to learn of the passing of lifelong supporter Sir Patrick Stewart. Our thoughts are with his family and loved ones at this sad time. A titan of his craft and a legend and hero to millions worldwide, his legacy will live on. Fiercely proud of his Yorkshire roots, Sir Patrick was a Terrier in every sense, and we’re proud to have counted him as one of our own. Once a Terrier, always a Terrier 💙 #htafc— Huddersfield Town (@htafc) October 29, 2026

Stewart kochał także Formułę 1

Piłka nożna nie była jedyną sportową pasją brytyjskiego aktora. Stewart interesował się również motorsportem, w tym Formułą 1. Po jego śmierci wspomnienie opublikował także profil Motorsport.

Przypomniano w nim między innymi słynny moment z udziałem Daniela Ricciardo, kiedy aktor wziął udział w charakterystycznym dla australijskiego kierowcy zwyczaju, czyli wypiciu szampana z buta.