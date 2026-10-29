Tragedia kolejowa. Wśród ofiar 24-letnia sportsmenka

Gallego należała do grona obiecujących hiszpańskich zawodniczek. Regularnie rywalizowała o czołowe lokaty w krajowych mistrzostwach. W 2023 roku była bardzo blisko zdobycia brązowego medalu, jednak ostatecznie zakończyła zawody na czwartej pozycji.

Po katastrofie w Toledo w Hiszpanii ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Według podanych informacji zginęło 69 osób, a około 50 rannych trafiło do szpitali. W obu pociągach podróżowało łącznie ponad 540 pasażerów.

Hiszpańska lekkoatletyka żegna Julietę Gallego

Śmierć młodej zawodniczki poruszyła środowisko sportowe. Kondolencje rodzinie, przyjaciołom i klubowym kolegom Gallego przekazała redakcja „SPORT”, podkreślając, że hiszpański sport pogrążył się w żałobie.

Zmarłą pożegnała również Królewska Hiszpańska Federacja Lekkoatletyczna (RFEA). W swoim komunikacie przedstawiciele organizacji wyrazili ból po stracie zawodniczki i zapewnili o wsparciu dla jej najbliższych oraz osób, z którymi trenowała.

Prezes federacji Raul Chapado w rozmowie z dziennikiem „ABC” przyznał, że tragedia dotknęła całe środowisko lekkoatletyczne.