Tragedia kolejowa. Wśród ofiar 24-letnia sportsmenka

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-10-29 20:47

Hiszpania w żałobie po tragicznym wypadku kolejowym, do którego doszło w miejscowości Urda w prowincji Toledo. W wyniku zderzenia dwóch pociągów zginęło wiele osób. Jak poinformował „Diario Sport”, jedną z ofiar jest Julieta Gallego, 24-letnia lekkoatletka specjalizująca się w skoku w dal.

Skoczkini w dal Julieta Gallego podczas zawodów. O jej tragicznej śmierci w katastrofie w Toledo przeczytasz na SE.
Autor: x.com/ X (Twitter)

Gallego należała do grona obiecujących hiszpańskich zawodniczek. Regularnie rywalizowała o czołowe lokaty w krajowych mistrzostwach. W 2023 roku była bardzo blisko zdobycia brązowego medalu, jednak ostatecznie zakończyła zawody na czwartej pozycji.

Po katastrofie w Toledo w Hiszpanii ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Według podanych informacji zginęło 69 osób, a około 50 rannych trafiło do szpitali. W obu pociągach podróżowało łącznie ponad 540 pasażerów.

Hiszpańska lekkoatletyka żegna Julietę Gallego

Śmierć młodej zawodniczki poruszyła środowisko sportowe. Kondolencje rodzinie, przyjaciołom i klubowym kolegom Gallego przekazała redakcja „SPORT”, podkreślając, że hiszpański sport pogrążył się w żałobie.

Zmarłą pożegnała również Królewska Hiszpańska Federacja Lekkoatletyczna (RFEA). W swoim komunikacie przedstawiciele organizacji wyrazili ból po stracie zawodniczki i zapewnili o wsparciu dla jej najbliższych oraz osób, z którymi trenowała.

Prezes federacji Raul Chapado w rozmowie z dziennikiem „ABC” przyznał, że tragedia dotknęła całe środowisko lekkoatletyczne.

 
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