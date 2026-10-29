Skały runęły na ludzi! Tragedia w turystycznym miejscu. Polacy kochają tam latać

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-29 17:31

Do dramatu doszło w tureckiej Kapadocji. Skały runęły w kompleksie Muzeum Plenerowego w Göreme po intensywnych opadach deszczu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

W tureckiej Kapadocji doszło do tragedii – w turystycznym miejscu, przy wejściu do popularnego kompleksu zawalił się jeden z tzw. „kominów wróżek”. To bardzo charakterystyczne miejsce, do którego ciągną tłumy.

Dramat w Kapadocji. Są zabici i ranni

Jak wynikało z informacji przekazanych przez tureckie media, zginęły dwie osoby, są też osoby ranne. Wciąż prowadzona jest akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Na miejscu działa policja, żandarmeria wojskowa, zespoły ratownicze. Na miejsce przyjechał gubernator prowincji Nevşehir, Hüseyin Kök. Przekazał on, że że osuwisko było wynikiem silnych opadów deszczu.Media informują o pięciu rannych, jednak nie podano do wiadomości jakiej narodowości są osoby ranne oraz ofiary śmiertelne.

Kominy wróżek

Kominy wróżek to spektakularne formacje skalne. Osiągają nawet 40 metrów wysokości. To ikoniczne miejsca, do których przybywają tłumy turystów. Muzeum Plenerowe w Göreme zawiera kompleks kościołów, kaplic i klasztorów wykutych w tufie wulkanicznym.

 
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