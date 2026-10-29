Była nominowana do Oscara, teraz poddała się eutanazji. Nie chciała cierpieć

Świat kina żegna Barbarę Barrie, legendarną aktorkę nominowaną do Oscara, która w wieku 95 lat podjęła niezwykle osobistą i odważną decyzję.

Po długiej walce z idiopatycznym włóknieniem płuc i rakiem w stadium terminalnym, ceniona artystka zdecydowała się na eutanazję w otoczeniu bliskich.

Poznaj szczegóły tej wzruszającej historii i dowiedz się, dlaczego gwiazda kina i Broadwayu wybrała taką drogę po życiu pełnym sukcesów.

"Daily Mail" przypomina, że za rolę troskliwej matki w hicie kinowym "Ucieczka" z 1979 roku, była nominowana do Oscara. Przegrała wówczas z samą Meryl Streep, która zgarnęła statuetkę za rolę w pamiętnej "Sprawie Kramerów". Barbara Barrie miała na koncie także nominacje do innych wielkich nagród, między innymi Emmy i Tony. Była uwielbiana przez widzów i kolegów z branży.

Koszmarna diagnoza i trudna decyzja

Robiła karierę zarówno na wielkim ekranie, jak i w teatrze i produkcjach telewizyjnych. Była także autorką czterech książek. Magazyn "Variety" przypomina, że w 2014 roku aktorka ogłosiła, że ​​cierpi na idiopatyczne włóknienie płuc. Choroba postępowała, choć Barrie walczyła z nią dzielnie, a ostatni występ na Broadwayu dała dopiero w 2017 roku.

"Odeszła w otoczeniu rodziny"

W tę środę, w wieku 95 lat, poddała się eutanazji. Informację oficjalnie potwierdziła w rozmowie z "New York Times" córka aktorki, również aktorka i pisarka Jane Harnick. Przekazała, że jej mama miała raka w stadium terminalnym i odeszła w swoim domu w Nowym Jorku, w otoczeniu bliskich. Mąż Barrie zmarł niemal 20 lat temu.