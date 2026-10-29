8-latka udusiła się w szkole kanapką! Nauczyciele nie pomogli

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-29 12:00

Tragedia w szkole podstawowej w Teksasie! 8-letnia Adrian Thompson zadławiła się jedzeniem w szkolnej stołówce. Dziewczynka próbowała prosić pracowników szkoły o pomoc, a potem pobiegła do gabinetu pielęgniarki. Ostetecznie nie udało się jej uratować. Rodzice opublikowali teraz nagranie z monitoringu, które pokazuje ostatnie chwile ich córki. Zarzucają szkole, że personel nie zrobił wystarczająco dużo, aby uratować dziecko.

Biegnąca korytarzem 8-letnia Adrian Thompson. Na wstawce zdjęcie dziewczynki z rodzicami. O tragedii przeczytasz na SE.
Autor: GoFundMe, Police (2)/ Materiały prasowe 8-latka udusiła się w szkole kanapką

8-latka zadławiła się w szkolnej stołówce. Rodzice pokazali wstrząsające nagranie

Do tej tragedii doszło 15 kwietnia 2026 roku w szkole Velma Penny Elementary School w miejscowości Lindale w Teksasie. Jak informuje KHOU11, 8-letnia Adrian Thompson jadła posiłek w szkolnej stołówce, gdy nagle zaczęła się krztusić.

Nagranie z monitoringu pokazuje, że około godziny 11.40 dziewczynka wstała od stołu, kaszląc w serwetkę i trzymając ręce blisko szyi. Po chwili podeszła do pracownicy szkoły i dotknęła jej ramienia, próbując zwrócić na siebie uwagę.

8-latka błagała o pomoc. Pracownica odesłała ją ze stołówki

Według raportu Texas Rangers kobieta uznała, że dziecko źle się poczuło. Zaprowadziła Adrian do kosza na śmieci, a następnie zapytała, czy chce pójść do toalety. Dziewczynka potwierdziła, więc pracownica skierowała ją do wyjścia.

Jednak już po 13 sekundach Adrian wróciła. Była wyraźnie przestraszona, machała rękami i ponownie próbowała uzyskać pomoc. Pracownica znów skierowała ją w stronę drzwi.

Nagrania z korytarza pokazują, jak 8-latka biegnie do gabinetu pielęgniarki. Według raportu wskazywała na usta i próbowała coś powiedzieć. Wkrótce jej twarz zaczęła sinieć.

Dziewczynka zmarła w szpitalu. Rodzice żądają odpowiedzi

Dopiero pielęgniarka wykonała u dziecka chwyt Heimlicha, jednak Adrian straciła przytomność. Rozpoczęto resuscytację. O godzinie 11.55 ratownicy wywozili dziewczynkę ze szkoły, nadal wykonując masaż serca.

8-latkę przewieziono do szpitala Cook Children's Medical Center w Fort Worth. Zmarła nad ranem 16 kwietnia.

Rodzice udostępnili nagranie, ponieważ chcą wiedzieć, dlaczego ich córka nie otrzymała pomocy wcześniej.

– Uważamy, że ludzie powinni o tym wiedzieć – powiedziała matka dziewczynki, Anna Thompson, w rozmowie z KHOU 11.

Śledztwo Texas Rangers nie wykazało jednak przestępstwa ze strony pracowników szkoły. Nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice nadal domagają się wyjaśnień.

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