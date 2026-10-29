8-latka udusiła się w szkole kanapką! Nauczyciele nie pomogli

8-latka zadławiła się w szkolnej stołówce. Rodzice pokazali wstrząsające nagranie

Do tej tragedii doszło 15 kwietnia 2026 roku w szkole Velma Penny Elementary School w miejscowości Lindale w Teksasie. Jak informuje KHOU11, 8-letnia Adrian Thompson jadła posiłek w szkolnej stołówce, gdy nagle zaczęła się krztusić.

Nagranie z monitoringu pokazuje, że około godziny 11.40 dziewczynka wstała od stołu, kaszląc w serwetkę i trzymając ręce blisko szyi. Po chwili podeszła do pracownicy szkoły i dotknęła jej ramienia, próbując zwrócić na siebie uwagę.

8-latka błagała o pomoc. Pracownica odesłała ją ze stołówki

Według raportu Texas Rangers kobieta uznała, że dziecko źle się poczuło. Zaprowadziła Adrian do kosza na śmieci, a następnie zapytała, czy chce pójść do toalety. Dziewczynka potwierdziła, więc pracownica skierowała ją do wyjścia.

Jednak już po 13 sekundach Adrian wróciła. Była wyraźnie przestraszona, machała rękami i ponownie próbowała uzyskać pomoc. Pracownica znów skierowała ją w stronę drzwi.

Nagrania z korytarza pokazują, jak 8-latka biegnie do gabinetu pielęgniarki. Według raportu wskazywała na usta i próbowała coś powiedzieć. Wkrótce jej twarz zaczęła sinieć.

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Dopiero pielęgniarka wykonała u dziecka chwyt Heimlicha, jednak Adrian straciła przytomność. Rozpoczęto resuscytację. O godzinie 11.55 ratownicy wywozili dziewczynkę ze szkoły, nadal wykonując masaż serca.

8-latkę przewieziono do szpitala Cook Children's Medical Center w Fort Worth. Zmarła nad ranem 16 kwietnia.

Rodzice udostępnili nagranie, ponieważ chcą wiedzieć, dlaczego ich córka nie otrzymała pomocy wcześniej.

– Uważamy, że ludzie powinni o tym wiedzieć – powiedziała matka dziewczynki, Anna Thompson, w rozmowie z KHOU 11.

Śledztwo Texas Rangers nie wykazało jednak przestępstwa ze strony pracowników szkoły. Nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice nadal domagają się wyjaśnień.

Sonda Czy martwisz się o swoje dziecko, gdy jest w szkole? Tak Nie

🚨 BREAKING EXCLUSIVE FOOTAGE: EIGHT-YEAR-OLD ADRIAN THOMPSON’S FINAL MOMENTS - DEVASTATING NEWLY RELEASED WITNESS STATEMENTS Please be advised that the footage is extremely distressing to watch. I ask everyone who watches or discusses it to remember that this was a child whose family continues to grieve an unimaginable SENSELESS loss. I will be transparent and say that NOTHING about this investigation has ever sat right with me. I have spent considerable time investigating the tragic death of eight-year-old Adrian Thompson, who died following a choking incident at Velma Penny Elementary School in Lindale, Texas, on April 15, 2026. I previously reported on the Texas Rangers’ investigative findings, including significant concerns surrounding the school’s emergency response, the DELAY in choking intervention, and the use of ADULT-sized LifeVac masks. But now, after reviewing the newly released surveillance footage, I am even more disturbed by what happened that day. I warn you, the absolute lack of urgency during those critical moments is both heartbreaking and infuriating. You will see an eight-year-old little girl visibly struggle, desperately attempting to communicate that something is wrong. According to the Rangers’ timeline, Adrian began exhibiting visible signs of choking at approximately 1140 am. She was grabbing at her throat, attempting to clear her mouth, and showing signs of distress. She was subsequently directed toward a trash can by school employee Chelsea Wiggins, who stated that she initially believed Adrian was going to vomit. Rather than immediately receiving documented choking intervention, back blows, or any apparent attempt to address a potential airway obstruction, Adrian was asked whether she needed to use the restroom. Adrian eventually left the cafeteria and ran toward the nurse’s office, alone. It is also worth noting that Chelsea Wiggins remains employed by Lindale ISD. A separate eyewitness statement I obtained describes Adrian panicking and communicating her need for help through her body movements. That witness wrote: “The teacher only walked her out the cafeteria but didn’t walk with her to the nurse. The little girl ran by her self to the nurses office.” Other employee statements describe an adult following Adrian toward the nurse. However, none of these accounts eliminates the serious questions surrounding the response during those initial moments. Nearly two minutes had passed between Adrian’s first visible signs of distress and her arrival at the nurse’s office, according to the Rangers’ timeline. The nurse’s own documentation indicates that she began the Heimlich maneuver after Adrian started turning blue. Documentation also states that 911 was not called from the nurse’s station, but from a separate office instructed BY the nurse’s station. Side note of information: After researching the nurse’s license, public records show that Lindale ISD is the only school she has been employed by from 1998 until present. Adrian subsequently collapsed after the Heimlich failed. Efforts to resuscitate her were unsuccessful. I am deeply troubled by the apparent failure to recognize the severity of this emergency sooner. As a mother, watching this footage is extremely difficult. As an independent journalist, I believe it raises questions that deserve answers. I also previously reported that the two LifeVac devices examined by the Texas Rangers had ADULT masks attached, despite Adrian being only eight years old. I am releasing this footage in the interest of public awareness and accountability, not to sensationalize Adrian’s death or exploit her family’s unimaginable loss. It has been shared with PERMISSION from the family. Parents deserve to know that the schools entrusted with their children’s safety are adequately prepared to respond when SECONDS matter. Staff statements will be shared in the thread.— Sarah Fields (@SarahisCensored) October 23, 2026