8-latka udusiła się w szkole kanapką! Nauczyciele nie pomogli

8-latka zadławiła się w szkolnej stołówce. Rodzice pokazali wstrząsające nagranie
Do tej tragedii doszło 15 kwietnia 2026 roku w szkole Velma Penny Elementary School w miejscowości Lindale w Teksasie. Jak informuje KHOU11, 8-letnia Adrian Thompson jadła posiłek w szkolnej stołówce, gdy nagle zaczęła się krztusić.
Nagranie z monitoringu pokazuje, że około godziny 11.40 dziewczynka wstała od stołu, kaszląc w serwetkę i trzymając ręce blisko szyi. Po chwili podeszła do pracownicy szkoły i dotknęła jej ramienia, próbując zwrócić na siebie uwagę.
8-latka błagała o pomoc. Pracownica odesłała ją ze stołówki
Według raportu Texas Rangers kobieta uznała, że dziecko źle się poczuło. Zaprowadziła Adrian do kosza na śmieci, a następnie zapytała, czy chce pójść do toalety. Dziewczynka potwierdziła, więc pracownica skierowała ją do wyjścia.
Jednak już po 13 sekundach Adrian wróciła. Była wyraźnie przestraszona, machała rękami i ponownie próbowała uzyskać pomoc. Pracownica znów skierowała ją w stronę drzwi.
Nagrania z korytarza pokazują, jak 8-latka biegnie do gabinetu pielęgniarki. Według raportu wskazywała na usta i próbowała coś powiedzieć. Wkrótce jej twarz zaczęła sinieć.
Dziewczynka zmarła w szpitalu. Rodzice żądają odpowiedzi
Dopiero pielęgniarka wykonała u dziecka chwyt Heimlicha, jednak Adrian straciła przytomność. Rozpoczęto resuscytację. O godzinie 11.55 ratownicy wywozili dziewczynkę ze szkoły, nadal wykonując masaż serca.
8-latkę przewieziono do szpitala Cook Children's Medical Center w Fort Worth. Zmarła nad ranem 16 kwietnia.
Rodzice udostępnili nagranie, ponieważ chcą wiedzieć, dlaczego ich córka nie otrzymała pomocy wcześniej.
– Uważamy, że ludzie powinni o tym wiedzieć – powiedziała matka dziewczynki, Anna Thompson, w rozmowie z KHOU 11.
Śledztwo Texas Rangers nie wykazało jednak przestępstwa ze strony pracowników szkoły. Nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice nadal domagają się wyjaśnień.