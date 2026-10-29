Koszmarna awaria tuż przed katastrofą w Hiszpanii. Ujawniono ważną rozmowę

Maszynistka dwa razy ostrzegała przed katastrofą. Kilka minut później zginęło 68 osób

Pojawiły się nowe informacje na temat katastrofy kolejowej, do której doszło w środę, 28 października, w miejscowości Urda w Hiszpanii. Jak informuje telewizja RTVE, opublikowano fragmenty rozmów maszynistów z centrum kontroli ruchu Adif.

Z nagrań wynika, że maszynistka pociągu Iryo dwukrotnie zgłaszała problemy z systemem kontroli jazdy. Jej skład nie mógł ruszyć. W tym samym czasie na tym torze znajdował się również pociąg Renfe, któremu pozwolono kontynuować podróż.

Katastrofa w Hiszpanii. Maszynistka ostrzegała dwa razy

O godzinie 8.36 pracownik centrum kontroli zezwolił maszyniście Renfe na wznowienie jazdy z normalną prędkością.

„Maszynisto pociągu, proszę odłączyć system. Gdy minie pan Urdę, tego problemu już nie będzie, system ponownie zacznie działać” – powiedział pracownik centrum.

Tymczasem maszynistka Iryo zgłosiła: „Utraciłam transmisję i zostałam zatrzymana przy semaforze wjazdowym do Urdy”.

Centrum przyjęło informację, a następnie poleciło jej wznowić jazdę. Kobieta ponownie zgłosiła problemy z systemem i przekazała, że „dlatego wciąż stoi”.

Usłyszała odpowiedź: „Dobrze, kiedy będzie to możliwe”.

Mieli pięć minut, żeby zapobiec tragedii

Według dziennika „El País” centrum kontroli miało około pięciu minut, aby zmienić decyzję i zatrzymać nadjeżdżający pociąg Renfe.

„Tymczasem AVE pędził po linii przystosowanej do prędkości 200 km/h. W ciągu tych minut pokonał około 25 km” – napisała gazeta.

Według rządu do zderzenia doszło o godzinie 8.53. Źródła RTVE związane z Iryo wskazują jednak godzinę 8.48. Dokładny przebieg wydarzeń jest nadal badany.

Pociągami podróżowały łącznie 544 osoby. Zginęło 68, a 122 zostały ranne.

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At least 50 dead and 179 hurt in the Toledo train collision. Aerial view of the aftermath. https://t.co/obluFYsq58— Open Source Intel (@Osint613) October 28, 2026