Bomby na znanych szlakach! Wojsko ostrzega turystów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-29 9:47

Niebezpieczne odkrycia we włoskich Dolomitach. Wraz z topnieniem lodowców na powierzchni pojawiają się dosłownie setki niewybuchów pochodzących z czasów I wojny światowej. Tylko podczas tegorocznej letniej akcji saperzy usunęli ponad 250 takich ładunków. Choć leżały pod lodem przez ponad sto lat, nadal mogą stanowić zagrożenie. Jak podaje włoski dziennik „Il Messaggero”, wojsko ostrzega turystów i apeluje, by nie dotykać znalezionych pocisków, lecz natychmiast zgłaszać je odpowiednim służbom.

Górskie schronisko w ośnieżonych Dolomitach. O zagrożeniu niewybuchami na szlakach przeczytasz na SE.
Autor: Dzerkach Viktar/ Shutterstock Dolomity

Niewybuchy z I wojny światowej w Dolomitach. Topniejące lodowce odsłaniają pociski

Topniejące stopiowo lodowce w Dolomitach odsłaniają kolejne groźne niewybuchy z I wojny światowej. Na terenach górskich, które przeszło wiek temu były miejscem walk, wciąż zalegają pociski i bomby.

Włoska gazeta „Il Messaggero” informuje, że w latem saperzy przeprowadzili dużą operację oczyszczania terenu w regionie Trydent-Górna Adyga. Żołnierze działali we współpracy z lokalną administracją i instytucjami państwowymi.

Przez kilka miesięcy udało się odnaleźć i zabezpieczyć przeszło 250 groźnych ładunków.

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Saperzy usunęli dziesiątki pocisków w dolinie Primiero oraz Parku Narodowym Stelvio

Wyjątkowo duże nagromadzenie groźnych obiektów jest w dolinie Primiero. Podczas jednego tylko, ostatniego tygodnia operacji w połowie października wojskowi natrafili tam na 55 niewybuchów.

Wśród zabezpieczonych znalezisk znalazło się 18 pocisków artyleryjskich o kalibrze 75 milimetrów, które pochodzą z okresu I wojny światowej.

Podobne akcje saperów zorganizowano także w dolinie Val Martello, na terenie Parku Narodowego Stelvio i w granicach obszaru chronionego Adamello-Brenta.

W akcji uczestniczyli również karabinierzy, funkcjonariusze Gwardii Finansowej, a także załogi śmigłowców strażackich i wojskowych.

Włoskie wojsko apeluje do turystów w Dolomitach. Jak zachować się przy niewybuchu?

Nawet stuletnie pociski wciąż mogą eksplodować. Z tego powodu osoby spacerujące po górskich szlakach muszą zachować wzmożoną czujność.

„Pamiętaj, aby nigdy nie dotykać żadnego ładunku znalezionego przypadkowo i by niezwłocznie zawiadomić o tym siły porządkowe z danego rejonu, opisując znalezisko, a jeśli to możliwe, dołączając także zdjęcia” – apelują saperzy.

Eksperci zaznaczają, że zabronione jest przenoszenie takich obiektów i podejmowanie prób ich usunięcia na własną rękę. W takiej sytuacji trzeba odejść na bezpieczną odległość i zgłosić sprawę wojsku lub policji.

Tak wygląda neutralizacja niewybuchów w Świnoujściu
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