Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza! Niebezpieczne znalezisko może pojawić się na plaży

Dron spadł do Bałtyku podczas testów na poligonie w Ustce. Żandarmeria Wojskowa ostrzega

Żandarmeria Wojskowa poinformowała o utracie drona podczas lotów testowych na poligonie w Ustce. Do zdarzenia doszło 24 października, około godziny 9:35. Bezzałogowiec typu Alpha Wing, testowany przez cywilną firmę, w wyniku awarii silnika spadł do Morza Bałtyckiego. Jak podkreślono w komunikacie, maszyna nie była uzbrojona i nie posiadała cech bojowych.

- Z uwagi na panujące warunki hydrometeorologiczne, w szczególności kierunek i siłę wiatru oraz występujące prądy morskie, istnieje możliwość przemieszczenia się utraconego obiektu w kierunku wybrzeża – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Pilny apel Żandarmerii Wojskowej. Co zrobić w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu?

Pod wpływem wiatru i prądów morskich maszyna lub jej części mogą przemieścić się w stronę wybrzeża. Żandarmeria Wojskowa apeluje, aby w razie natrafienia na podejrzany przedmiot zachować spokój i postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie.

- W przypadku znalezienia BSP, jego fragmentów lub innego nieznanego przedmiotu – nie dotykaj, nie przemieszczaj, oddal się, ostrzeż innych, zadzwoń na numer alarmowy 112 – dodaje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności utraty bezzałogowego statku powietrznego (testowego, nieuzbrojonego, bez cech bojowych). Jak ustalono, w dniu 24.10.2026 r. na terenie poligonu w m. Ustka (woj. zachodniopomorskie) prowadzone były przez jedną z firm cywilnych loty testowe BSP typu Alpha Wing. O godzinie 9:35 w wyniku awarii silnika maszyna spadła do Morza Bałtyckiego około 6 km od linii brzegowej. Z uwagi na panujące warunki hydrometeorologiczne, w szczególności kierunek i siłę wiatru oraz występujące prądy morskie, istnieje możliwość przemieszczenia się utraconego obiektu w kierunku wybrzeża. Żandarmeria Wojskowa apeluje, w przypadku znalezienia BSP, jego fragmentów lub innego nieznanego przedmiotu – nie dotykaj, nie przemieszczaj, oddal się, ostrzeż innych, zadzwoń na numer alarmowy 112. Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) October 27, 2026