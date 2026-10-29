Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza! Niebezpieczne znalezisko może pojawić się na plaży

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-29 8:57

Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza i Pomorza Zachodniego! Pod koniec października na terenie Ustki prowadzone były przez jedną z firm cywilnych loty testowe bezzałogowca, który w wyniku awarii silnika wpadł do Morza Bałtyckiego około 6 km od linii brzegowej. Maszyna lub jej części mogą zostać zniesione w kierunku wybrzeża. Żandarmeria Wojskowa ostrzega, aby w przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu pod żadnym pozorem go nie dotykać. Należy oddalić się od znaleziska i niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy. Szczegóły poniżej.

Bałtyk w Ustce, na miniaturze żołnierz Żandarmerii Wojskowej. O poszukiwaniach drona przeczytasz na SE.
Autor: zdjęcie ilustracyjne/ Pixabay.com

Dron spadł do Bałtyku podczas testów na poligonie w Ustce. Żandarmeria Wojskowa ostrzega

Żandarmeria Wojskowa poinformowała o utracie drona podczas lotów testowych na poligonie w Ustce. Do zdarzenia doszło 24 października, około godziny 9:35. Bezzałogowiec typu Alpha Wing, testowany przez cywilną firmę, w wyniku awarii silnika spadł do Morza Bałtyckiego. Jak podkreślono w komunikacie, maszyna nie była uzbrojona i nie posiadała cech bojowych.

- Z uwagi na panujące warunki hydrometeorologiczne, w szczególności kierunek i siłę wiatru oraz występujące prądy morskie, istnieje możliwość przemieszczenia się utraconego obiektu w kierunku wybrzeża – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Pilny apel Żandarmerii Wojskowej. Co zrobić w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu?

Pod wpływem wiatru i prądów morskich maszyna lub jej części mogą przemieścić się w stronę wybrzeża. Żandarmeria Wojskowa apeluje, aby w razie natrafienia na podejrzany przedmiot zachować spokój i postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie.

- W przypadku znalezienia BSP, jego fragmentów lub innego nieznanego przedmiotu – nie dotykaj, nie przemieszczaj, oddal się, ostrzeż innych, zadzwoń na numer alarmowy 112 – dodaje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

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