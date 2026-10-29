Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Minister ujawnia szokujące przyczyny

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Minister Oscar Puente wskazuje na awarię systemu

Wyszły na jaw kolejne szczegóły dotyczące możliwych przyczyn dramatu na torach w miejscowości Urda, położonej w prowincji Toledo. Jak przekazał hiszpański minister transportu Oscar Puente, źródłem problemów była prawdopodobnie usterka systemu komputerowego, który odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem składów.

Problem z wymianą danych pomiędzy trzema komputerami wystąpił około godziny 8.30. Błąd ten sprawił, że automatyczny system kontroli ruchu przestał działać na trasie liczącej 63 kilometry, co wymusiło natychmiastowe unieruchomienie wszystkich pociągów przebywających na tym fragmencie.

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Zderzenie pociągów Renfe i Iryo. Skład ruszył pomimo czerwonego światła

Kluczowy moment nastąpił zaledwie kilka minut po wystąpieniu awarii. Dokładnie o godzinie 8.36 dyspozytorzy z centrum kontroli ruchu wydali zgodę na dalszą jazdę dla pociągu AVE przewoźnika Renfe, mimo że na sygnalizatorze cały czas paliło się czerwone światło.

Sytuację pogarszał fakt, że ten sam tor zajmował już pociąg należący do prywatnej firmy Iryo. Obowiązujące regulacje jasno wskazują, że w takich okolicznościach skład państwowego przewoźnika Renfe nie miał prawa otrzymać pozwolenia na kontynuowanie podróży w standardowym trybie.

Przepisy dopuszczają w podobnych przypadkach jedynie jazdę ze zredukowaną prędkością, która daje maszyniście szansę na bezpieczne wyhamowanie przed ewentualną przeszkodą na trasie.

Rozpędzony skład AVE pokonał jednak dystans około 25 kilometrów i o godzinie 8.53 z impetem wjechał w nieruchomy pociąg Iryo. Z relacji ministra transportu wynika, że chociaż ostatecznych wyliczeń jeszcze nie ma, maszyna mogła pędzić nawet 200 km/h w chwili wypadku.

Oscar Puente określił zgodę na wznowienie ruchu mianem „niewytłumaczalnej”. Minister zaznaczył również, że zespół śledczych ustala teraz powody wydania tak fatalnego w skutkach polecenia oraz sprawdza, dlaczego nikt nie odwołał go przed momentem uderzenia.

Terribles imágenes desde el interior de uno de los trenes de alta velocidad que descarriló y se estrelló hoy en Toledo, España. https://t.co/eNGHjW9HgX— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 28, 2026

Tragiczny bilans wypadku w Toledo. Premier Pedro Sanchez ogłasza żałobę

W wyniku zderzenia śmierć poniosło co najmniej 68 osób, w tym 24 pasażerów ze składu Renfe oraz 44 podróżnych jadących pociągiem Iryo. Służby ratunkowe przetransportowały do szpitali 53 poszkodowanych, a stan 15 z nich lekarze oceniają jako ciężki.

W obliczu tych wydarzeń premier Hiszpanii Pedro Sanchez wprowadził trzydniową żałobę narodową w całym kraju i zadeklarował pełne wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do katastrofy.

Jest to już kolejny tak tragiczny wypadek na hiszpańskich torach w bieżącym roku. W styczniu doszło do zderzenia składów niedaleko miejscowości Adamuz, gdzie życie straciło 45 pasażerów, a 122 osoby odniosły obrażenia.