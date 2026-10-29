Kultowa polska komedia sprzed ćwierć wieku i jej fenomen

Dokładnie 24 sierpnia 2001 roku na ekranach kin zadebiutował film "Poranek kojota" w reżyserii Olafa Lubaszenki. Biorąc pod uwagę obecny 2026 rok, łatwo policzyć, że od kinowej premiery minęło już równo 25 lat. Choć historia przedstawiona na ekranie znacząco różni się od wcześniejszych dzieł tego twórcy, produkcja utrzymała charakterystyczny, luźny klimat, który momentalnie przyciągnął rzesze widzów. Fabuła skupia się wokół życiowych perypetii dwóch sióstr o skrajnie odmiennych charakterach.

Na pierwszym planie poznajemy brylującą w świetle reflektorów piosenkarkę Noemi oraz jej całkowite przeciwieństwo, introwertyczną Dominikę. Kluczowym momentem opowieści jest przypadkowe spotkanie sławnej artystki z Kubą, początkującym autorem komiksów dorabiającym zastępczo w roli kelnera. W romantyczny wątek uczuciowy wplątana zostaje intryga kryminalna z udziałem zadłużonego producenta filmowego Brylanta oraz bezwzględnego szefa mafii, znanego w półświatku jako Dziki.

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Gwiazdorska obsada i niezapomniane kreacje aktorskie

Wielki sukces tej kryminalnej komedii to w ogromnej mierze zasługa rewelacyjnie dobranej obsady. W bohaterów wcielili się czołowi polscy aktorzy, którzy nadali swoim postaciom niepowtarzalny i zapadający w pamięć charakter. Zdecydowanie warto przypomnieć sobie, kto wykreował najważniejsze twarze tej produkcji

Maciej Stuhr zagrał Kubę Aksera, romantycznego i utalentowanego twórcę komiksów

zagrał Kubę Aksera, romantycznego i utalentowanego twórcę komiksów Karolina Rosińska wcieliła się w zjawiskową i przebojową piosenkarkę Noemi

wcieliła się w zjawiskową i przebojową piosenkarkę Noemi Michał Milowicz brawurowo odegrał rolę śliskiego i zadłużonego producenta Brylanta

brawurowo odegrał rolę śliskiego i zadłużonego producenta Brylanta Janusz Józefowicz zaprezentował się na ekranie jako bezwzględny gangster Dziki

zaprezentował się na ekranie jako bezwzględny gangster Dziki Magdalena Kumorek zagrała zamkniętą w sobie introwertyczkę Dominikę

zagrała zamkniętą w sobie introwertyczkę Dominikę Tadeusz Huk wystąpił jako Stefan, surowy prezes wielkiej firmy i ojczym obu sióstr

Nie można również zapomnieć o absolutnie kultowych epizodach. To właśnie w tym filmie Edward Linde-Lubaszenko stworzył owianą legendą postać, którą był Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, znany wszystkim jako szef wszystkich szefów.

Tak zmienili się aktorzy na przestrzeni lat. Ich wizualna przemiana robi ogromne wrażenie

Od momentu, gdy ekipa pracowała na planie zdjęciowym w Warszawie i okolicach Puszczy Kampinoskiej, minęło już ponad dwadzieścia pięć lat. Czas płynie nieubłaganie, a wygląd gwiazd z początku lat dwutysięcznych znacząco różni się od ich obecnego wizerunku. Dla zdecydowanej większości aktorów upływ lat przyniósł gigantyczne zmiany w wyglądzie fizycznym, co stanowi całkowicie naturalny etap dojrzewania i dojrzałości.

Zmieniły się rysy twarzy, przybyło dojrzałych zmarszczek, a dawne młodzieńcze fryzury ustąpiły miejsca zupełnie nowym stylizacjom. Niektórzy z artystów postawili na całkowitą zmianę wizerunku, podczas gdy inni starzeją się z niesamowitą klasą, zachowując ten sam charakterystyczny błysk w oku, który doskonale pamiętamy ze srebrnego ekranu. Zestawienie ich dawnego wyglądu z aktualnymi fotografiami budzi ogromny sentyment i ukazuje, jak długą drogę przeszli od czasu głośnej premiery. Gorąco zachęcamy do przejrzenia przygotowanej galerii zdjęć, gdzie można na własne oczy przekonać się, jak ćwierć wieku wpłynęło na aparycję głównych bohaterów tej uwielbianej polskiej komedii.