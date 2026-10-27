Spowiedź przed komunią świętą. Abp Stanisław Zore tłumaczy, kiedy nie trzeba iść do konfesjonału

Metropolita Lublany abp Stanisław Zore na łamach portalu Aleteia zwraca uwagę, że wierni nie muszą spowiadać się przed każdą mszą świętą, podczas której planują przyjąć komunię. Decydującą kwestią jest tutaj świadomość popełnienia grzechu ciężkiego przez daną osobę.

W sytuacji, gdy katolik nie jest obciążony tego rodzaju przewinieniem, ma prawo przystąpić do Eucharystii bez uprzedniego korzystania z sakramentu pokuty. Zasada ta obejmuje także wiernych mających na sumieniu grzechy powszednie, które nie blokują drogi do komunii.

Grzech ciężki a powszedni. Abp Stanisław Zore wskazuje, od czego zależy obowiązek spowiedzi

Nauczanie kościoła kładzie duży nacisk na odróżnienie grzechu ciężkiego od przewinień powszednich. Jedynie świadome dopuszczenie się grzechu ciężkiego wymusza na wiernym konieczność odbycia spowiedzi przed przyjęciem komunii świętej.

Zupełnie inne reguły obowiązują w przypadku lżejszych przewinień, nazywanych powszednimi. Zgodnie z tłumaczeniem arcybiskupa, takie winy nie wymagają każdorazowego przystępowania do sakramentu pokuty przed uczestnictwem we mszy.

Jeśli więc ktoś przystępuje do komunii, nie przystępując wcześniej do sakramentu pojednania, nie oznacza, że grzeszy. Kto nie jest świadomy ciężkiego grzechu, może i nawet powinien przystąpić do komunii, ponieważ grzechy powszednie odpuszcza już żal na początku mszy świętej, modlitwa „Panie, nie jestem godzien” przed komunią i sama komunia. Do zdrowego osądu swoich grzechów potrzebna jest jednak dobrze uformowane sumienie. „Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane - wyjaśniał abp Stanisław Zore, metropolita Lublany na portalu pl.aleteia.org.

Pominięcie spowiedzi nie blokuje automatycznie możliwości przyjęcia komunii i nie jest równoznaczne z popełnieniem kolejnego przewinienia. Kluczową rolę odgrywa tutaj rachunek sumienia oraz szczera ocena, czy osoba chcąca przystąpić do Eucharystii dopuściła się grzechu ciężkiego.

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Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa

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Kiedy spowiedź przed komunią jest obowiązkowa? Zasady dla wiernych z grzechem ciężkim

Odmienne procedury dotyczą katolików, którzy zdają sobie sprawę z popełnienia grzechu ciężkiego. Tacy wierni przed przyjęciem Eucharystii muszą bezwzględnie udać się do konfesjonału, aby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do komunii staje się możliwe dopiero po odbyciu spowiedzi oraz pojednaniu się z Bogiem.