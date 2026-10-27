Koszmar pasażerów Ryanair! Utknęli w przestworzach, to był tylko początek!

Lot Ryanaira zamienił się w koszmar! Po 9 godzinach pasażerowie wrócili tam, skąd wystartowali

Pasażerowie Ryanaira lecący z Alicante do Kornwalii przeżyli prawdziwy koszmar. W sobotę, 24 października ich samolot wystartował z hiszpańskiego Alicante o godzinie 18.36 i miał po około dwóch godzinach wylądować w Newquay w Kornwalii. Jednak pogoda pokrzyżowała plany.

Nad Wielką Brytanią szalała burza Austen, która utrudniała pracę lotnisk. Piloci dwukrotnie próbowali podejść do lądowania w Newquay, ale warunki były zbyt trudne. Zapadła decyzja o zmianie trasy.

Samolot Ryanaira krążył nad Europą. Pasażerowie utknęli w przestworzach

Jak informuje serwis Paddle Your Own Kanoo, maszyna została skierowana do Dublina w Irlandii, gdzie wylądowała o godzinie 20.52 czasu lokalnego.

Pasażerowie nie mogli jednak zakończyć podróży. Okazało się, że przewoźnik nie jest w stanie zorganizować im transportu z Dublina do Kornwalii. Wszyscy pozostali więc na pokładzie, czekając na dalsze decyzje.

O godzinie 22.34 samolot ponownie wystartował. Tym razem miał polecieć do Bristolu, skąd podróżni zostaliby przewiezieni autobusami do Newquay. Taka podróż drogą lądową zajęłaby około dwóch i pół godziny.

Jednak i ten plan się nie powiódł. Maszyna przez pewien czas krążyła nad Kanałem La Manche, po czym piloci zawrócili do Hiszpanii.

Dziewięć godzin lotu i powrót do punktu wyjścia

Ostatecznie samolot wylądował w Alicante o godzinie 2.16 w nocy. Po niemal dziewięciu godzinach od rozpoczęcia podróży pasażerowie byli z powrotem na lotnisku, z którego wystartowali.

Dlaczego maszyna wróciła aż do Hiszpanii? Według doniesień znaczenie miało również to, że samolot na stałe stacjonował w Alicante. Pozostawienie go na noc w Wielkiej Brytanii mogłoby zakłócić kolejne loty zaplanowane na następny dzień.

Ryanair musiał zapewnić pasażerom noclegi w hotelach oraz zmienić ich rezerwacje na inne połączenia.

Weekendowe burze spowodowały utrudnienia także na innych europejskich lotniskach. Dochodziło do odwoływania rejsów, opóźnień i przekierowań. Według Fly4free.pl z powodu złej pogody odwołano również 14 lotów z Polski.

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Ryanair 737 Pilots Failed to Land in UK, Flight Diverted Twice✈️ @Ryanair (FR) passengers faced an eight-hour journey across Europe after adverse weather forced two diversions, ultimately bringing their flight back to Spain. The Boeing 737-800, operating flight FR2955 from Alicante-Elche Airport (ALC) to Cornwall Newquay Airport (NQY), initially diverted to Dublin Airport (DUB) before another disrupted approach forced the aircraft to return to its original departure airport. The incident continued on Saturday, October 24, 2026, when the aircraft departed Dublin for Bristol Airport (BRS), where passengers were expected to continue their journey towards Cornwall by road. Read in detail👇🔗 https://t.co/7g4iIcIT0Q #AviationNews #Ryanair— Aviation A2z (@Aviationa2z) October 27, 2026