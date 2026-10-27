Koszmar pasażerów Ryanair! Utknęli w przestworzach, to był tylko początek!

Lot Ryanaira zamienił się w koszmar! Po 9 godzinach pasażerowie wrócili tam, skąd wystartowali
Pasażerowie Ryanaira lecący z Alicante do Kornwalii przeżyli prawdziwy koszmar. W sobotę, 24 października ich samolot wystartował z hiszpańskiego Alicante o godzinie 18.36 i miał po około dwóch godzinach wylądować w Newquay w Kornwalii. Jednak pogoda pokrzyżowała plany.
Nad Wielką Brytanią szalała burza Austen, która utrudniała pracę lotnisk. Piloci dwukrotnie próbowali podejść do lądowania w Newquay, ale warunki były zbyt trudne. Zapadła decyzja o zmianie trasy.
Samolot Ryanaira krążył nad Europą. Pasażerowie utknęli w przestworzach
Jak informuje serwis Paddle Your Own Kanoo, maszyna została skierowana do Dublina w Irlandii, gdzie wylądowała o godzinie 20.52 czasu lokalnego.
Pasażerowie nie mogli jednak zakończyć podróży. Okazało się, że przewoźnik nie jest w stanie zorganizować im transportu z Dublina do Kornwalii. Wszyscy pozostali więc na pokładzie, czekając na dalsze decyzje.
O godzinie 22.34 samolot ponownie wystartował. Tym razem miał polecieć do Bristolu, skąd podróżni zostaliby przewiezieni autobusami do Newquay. Taka podróż drogą lądową zajęłaby około dwóch i pół godziny.
Jednak i ten plan się nie powiódł. Maszyna przez pewien czas krążyła nad Kanałem La Manche, po czym piloci zawrócili do Hiszpanii.
Dziewięć godzin lotu i powrót do punktu wyjścia
Ostatecznie samolot wylądował w Alicante o godzinie 2.16 w nocy. Po niemal dziewięciu godzinach od rozpoczęcia podróży pasażerowie byli z powrotem na lotnisku, z którego wystartowali.
Dlaczego maszyna wróciła aż do Hiszpanii? Według doniesień znaczenie miało również to, że samolot na stałe stacjonował w Alicante. Pozostawienie go na noc w Wielkiej Brytanii mogłoby zakłócić kolejne loty zaplanowane na następny dzień.
Ryanair musiał zapewnić pasażerom noclegi w hotelach oraz zmienić ich rezerwacje na inne połączenia.
Weekendowe burze spowodowały utrudnienia także na innych europejskich lotniskach. Dochodziło do odwoływania rejsów, opóźnień i przekierowań. Według Fly4free.pl z powodu złej pogody odwołano również 14 lotów z Polski.