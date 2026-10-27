Trump nagle zaczął mówić o pupie! Nie krył zachwytu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-27 8:20

Co tam wojny i ceny paliw! Donald Trump pochylił się nad ważkim tematem, jakim jest pupa znanej raperki. Gdy podczas wiecu na scenie pojawiła się Nicky Minaj, stojący tuż obok prezydent Stanów Zjednoczonych nie omieszkał dosadnie skomplementować jej krągłości. Teraz jedni są zbulwersowani, inni się śmieją, jeszcze kolejni nie wiedzą, gdzie oczy podziać. Jedno jest pewne - uwaga świata skupiła się na wielkiej pupie. Zobacz ją i Ty!

Trump komentował pupę Nicki Minaj! Zaskakujące słowa prezydenta USA na wiecu

Donald Trump znów zaskoczył! Podczas wiecu wyborczego w stanie Michigan prezydent USA nagle zaczął mówić o... pupie.  Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 25 października w Port Huron. Trump przemawiał do swoich zwolenników przed zbliżającymi się wyborami do Kongresu. W pewnym momencie niespodziewanie zmienił temat i zaczął komentować wygląd obecnej na spotkaniu Nicki Minaj.

– A tak przy okazji, przed chwilą widziałem kawał przepięknej pupy – należącej do Nicki Minaj – powiedział Trump, prosząc raperkę, by wstała. – Trudno to przeoczyć. Prezydent najwyraźniej zdawał sobie sprawę, że jego słowa mogą zostać źle odebrane, bo zaraz dodał: – Mam nadzieję, że Nicki się nie obraziła, ale my ją uwielbiamy. Jest z nami od dłuższego czasu.

Trump mówił nie tylko o pupie Nicki Minaj

Jak podaje CNN, podczas tego samego przemówienia Trump nawiązał również do swoich wcześniejszych żartów na temat wyglądu republikańskiego senatora z Ohio, Jona Husteda.

Prezydent opowiadał, że przyglądał się pośladkom polityka. Przyznał przy tym, że nigdy wcześniej nie robił tego w przypadku mężczyzny. – Między nami: kobiety tak, mężczyźni nie – żartował Trump. Wypowiedzi o wyglądzie polityków i celebrytów stały się jednym z powracających tematów jego ostatnich wystąpień podczas kampanii wyborczej.

Nicki Minaj wspiera Donalda Trumpa

43-letnia Nicki Minaj od pewnego czasu otwarcie popiera amerykańskiego prezydenta. Raperka nie tylko pojawiła się na wiecu w Michigan, ale także podróżowała z Trumpem na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.

Artystka publicznie deklaruje swoje poparcie dla Trumpa i republikanów. Podczas spotkania z wyborcami ponownie stanęła po stronie prezydenta.

Wiec w Michigan był częścią kampanii przed wyborami do Kongresu, zaplanowanymi na 3 listopada. Trump przyjechał tam, by wesprzeć republikańskich kandydatów, jednak to jego komentarze o wyglądzie Nicki Minaj stały się jednym z najgłośniejszych momentów spotkania.

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