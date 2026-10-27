Trump nagle zaczął mówić o pupie! Nie krył zachwytu

Trump komentował pupę Nicki Minaj! Zaskakujące słowa prezydenta USA na wiecu

Donald Trump znów zaskoczył! Podczas wiecu wyborczego w stanie Michigan prezydent USA nagle zaczął mówić o... pupie. Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 25 października w Port Huron. Trump przemawiał do swoich zwolenników przed zbliżającymi się wyborami do Kongresu. W pewnym momencie niespodziewanie zmienił temat i zaczął komentować wygląd obecnej na spotkaniu Nicki Minaj.

– A tak przy okazji, przed chwilą widziałem kawał przepięknej pupy – należącej do Nicki Minaj – powiedział Trump, prosząc raperkę, by wstała. – Trudno to przeoczyć. Prezydent najwyraźniej zdawał sobie sprawę, że jego słowa mogą zostać źle odebrane, bo zaraz dodał: – Mam nadzieję, że Nicki się nie obraziła, ale my ją uwielbiamy. Jest z nami od dłuższego czasu.

Trump mówił nie tylko o pupie Nicki Minaj

Jak podaje CNN, podczas tego samego przemówienia Trump nawiązał również do swoich wcześniejszych żartów na temat wyglądu republikańskiego senatora z Ohio, Jona Husteda.

Prezydent opowiadał, że przyglądał się pośladkom polityka. Przyznał przy tym, że nigdy wcześniej nie robił tego w przypadku mężczyzny. – Między nami: kobiety tak, mężczyźni nie – żartował Trump. Wypowiedzi o wyglądzie polityków i celebrytów stały się jednym z powracających tematów jego ostatnich wystąpień podczas kampanii wyborczej.

Nicki Minaj wspiera Donalda Trumpa

43-letnia Nicki Minaj od pewnego czasu otwarcie popiera amerykańskiego prezydenta. Raperka nie tylko pojawiła się na wiecu w Michigan, ale także podróżowała z Trumpem na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.

Artystka publicznie deklaruje swoje poparcie dla Trumpa i republikanów. Podczas spotkania z wyborcami ponownie stanęła po stronie prezydenta.

Wiec w Michigan był częścią kampanii przed wyborami do Kongresu, zaplanowanymi na 3 listopada. Trump przyjechał tam, by wesprzeć republikańskich kandydatów, jednak to jego komentarze o wyglądzie Nicki Minaj stały się jednym z najgłośniejszych momentów spotkania.

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.

Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan: “That’s hard to miss. Stand up” https://t.co/EVbHdDw0t0— Pop Base (@PopBase) October 25, 2026

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