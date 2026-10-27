Wycieczkowiec z tysiącami ludzi uderzył w kontenerowce! Groza w niemieckim porcie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-27 7:30

Dramatyczne sceny w niemieckim porcie Bremerhaven! Wielki statek wycieczkowy, na którego pokładzie znajdowało się ponad 3300 osób, podczas sztormu zderzył się z dwoma kontenerowcami. Przerażeni pasażerowie zaczęli krzyczeć. Moment zderzenia został nagrany, a film pojawił się w internecie. Świadkowie opowiedzieli, co działo się na chwilę przed wypadkiem. Jeden ze statków został poważnie uszkodzony. Na szczęście obyło się bez ofiar.

Statek Mein Schiff 3 uderza w kontenerowiec. Na miniaturze przerażeni pasażerowie. O wypadku przeczytasz na SE.
Autor: surajit_ghosh2/ X (Twitter)

Sztorm Manja w Niemczech. Wycieczkowiec z tysiącami pasażerów w opałach

Groza na statku wycieczkowym! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 25 października, około godziny 17.30 w porcie Bremerhaven na północy Niemiec. Wycieczkowiec „Mein Schiff 3” miał właśnie rozpocząć 20-dniowy rejs na Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie było 2428 pasażerów oraz 922 członków załogi.

Warunki pogodowe były bardzo trudne. Silne podmuchy wiatru sprawiały, że ogromny statek miał problemy z wypłynięciem z portu. W manewrach pomagały mu holowniki, jednak nie zdołały zapobiec wypadkowi. Wiatr zepchnął wycieczkowiec w stronę zacumowanych kontenerowców i doszło do zderzenia.

Potężny huk i krzyki pasażerów. Jest nagranie ze statku

Chwile grozy uwieczniono na nagraniu wykonanym z pokładu wycieczkowca. Widać na nim, jak jednostka próbuje opuścić port, walcząc z silnym wiatrem. Nagle słychać głośny huk. Pasażerowie wpadają w panikę, zaczynają krzyczeć i biegać.

Wypadek widział również Christian Breden, który przyjechał do portu pożegnać rodziców wybierających się w rejs. Mężczyzna opowiedział niemieckiemu „Bildowi”, że statek przez dłuższy czas nie był w stanie ruszyć dalej.

– Statek stał nieruchomo przez kilka minut, około 30 metrów od nabrzeża. Nie mógł płynąć dalej pod wiatr. Podmuchy były naprawdę silne – mówił świadek.

Po około dziesięciu minutach nastąpiło zderzenie. Rodzice Bredena, którzy byli na pokładzie, relacjonowali, że poczuli mocne szarpnięcie i wstrząs. Tymczasem część pasażerów znajdujących się po przeciwnej stronie statku w ogóle nie zorientowała się, co zaszło. Niektórzy dowiedzieli się o wypadku dopiero przy kolacji.

Poważne uszkodzenia po zderzeniu. Co z pasażerami?

Jeden z kontenerowców został poważnie uszkodzony. W jego kadłubie powstało kilkumetrowe rozdarcie. Uszkodzenia stwierdzono także na wycieczkowcu, między innymi przy łodziach ratunkowych.

Na szczęście żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie została ranna. Statek „Mein Schiff 3” pozostał w porcie, a zaplanowany rejs odwołano. Jednostka wymaga naprawy.

Okoliczności wypadku wyjaśnia niemiecka policja wodna. W tym czasie nad północnymi Niemcami przechodził sztorm Manja, któremu towarzyszyły wyjątkowo silne porywy wiatru.

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