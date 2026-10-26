Port Lotniczy Gdańsk uruchamia zimową siatkę połączeń na 2026 rok

Port Lotniczy Gdańsk i Tomasz Kloskowski ogłaszają historyczne loty do Szardży

W niedzielę, 25 października w życie wszedł nowy rozkład rejsów. Jedną z najważniejszych zmian jest uruchomienie bezpośrednich lotów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Szczególnie ważny i historyczny jest dla nas start bezpośrednich lotów z Gdańska do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – przekazał prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski.

Jesienno-zimowa oferta gdańskiego portu lotniczego zawiera zarówno regularne rejsy do popularnych miejsc wypoczynkowych, odpowiednich na dłuższe wakacje lub krótki urlop, jak i połączenia czarterowe organizowane przez biura podróży. W sezonie zimowym loty regularne realizuje 11 linii lotniczych, wśród których znalazł się debiutujący w Gdańsku przewoźnik Air Arabia. Od 14 grudnia 2026 roku linia będzie obsługiwać połączenie do Szardży pięć razy w tygodniu. Dzięki tej trasie łatwiejsze staną się również podróże do Dubaju, położonego ponad 20 kilometrów od Szardży.

Nowe loty z Gdańska zimą 2026. Wizz Air i Ryanair uruchamiają trasy do Egiptu i Włoch

Wizz Air uruchamia rejsy do egipskich miejscowości wypoczynkowych Marsa Alam i Szarm el-Szejk, a także do Agadiru w Maroku oraz Turynu we Włoszech. Natomiast Ryanair od 25 października zapewnia pasażerom loty między innymi do Porto, Katanii, Budapesztu i Madrytu.

W zimowej siatce Wizz Air ponownie pojawiają się połączenia na Teneryfę oraz Maderę. Z kolei Ryanair przywraca rejsy do Liverpoolu. Powiększyła się również lista tras obsługiwanych przez cały rok. Do połączeń całorocznych zaliczono loty Wizz Air do słowackiego Popradu, a także rejsy Ryanaira do Palermo, Bukaresztu oraz Tirany.

Między 20 listopada 2026 roku a 4 stycznia 2027 roku brytyjska linia Jet2.com będzie obsługiwać dodatkowe loty, przeznaczone między innymi dla osób planujących odwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Połączenia obejmą pięć miast: Birmingham, East Midlands, Londyn-Gatwick, Manchester oraz Newcastle.

Czartery z Gdańska na Zanzibar oraz loty PLL LOT i innych tradycyjnych przewoźników

Zimową ofertę uzupełniają także tradycyjni przewoźnicy lotniczy. Polskie Linie Lotnicze LOT oferują podróżnym połączenia z Gdańska do Warszawy, Brukseli i Stambułu. Z pomorskiego lotniska dostępne są ponadto rejsy KLM do Amsterdamu, Lufthansy do Frankfurtu, Finnaira do Helsinek, SAS-u do Kopenhagi, Norwegiana do Oslo-Gardermoen oraz Icelandair do Reykjaviku-Keflaviku.

W rozkładzie na sezon zimowy uwzględniono również 18 kierunków czarterowych, prowadzących na dziewięć lotnisk w sześciu państwach. Wśród proponowanych miejsc znalazły się między innymi Mombasa w Kenii i Zanzibar w Tanzanii.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku gdański port lotniczy obsłużył ponad 6,3 miliona podróżnych.