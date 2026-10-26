Gdańsk przygotowuje się do jarmarku. W tym roku szykują się zmiany w lokalizacjach

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2026. Znamy termin

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku potrwa od 20 listopada do 23 grudnia 2026 roku. Po raz kolejny ścisłe centrum miasta zapełni się mieszkańcami oraz turystami, którzy zapragną poczuć magię świąt jeszcze zanim usiądą do wigilijnego stołu. Na gości czekać będą kolorowe stragany, pyszne przekąski oraz świetlne instalacje, które sprawiają, że historyczne serce Gdańska staje się niemal bajkową scenerią.

Prace przygotowawcze ruszą z odpowiednim wyprzedzeniem. Ekipy montażowe pojawią się w terenie już 2 listopada. W praktyce oznacza to, że w kolejnych tygodniach mieszkańcy i kierowcy poruszający się w rejonie Śródmieścia muszą liczyć się z utrudnieniami wynikającymi ze stawiania stoisk oraz instalowania niezbędnej infrastruktury.

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Tak wyglądał jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku w poprzednich latach

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Zmiany na jarmarku bożonarodzeniowym

Organizatorzy postanowili w tym roku nieco urozmaicić układ jarmarku, dodając do niego nowe lokalizacje. Świąteczne domki pojawią się między innymi na ulicy Garbary oraz na fragmencie ulicy Ogarnej w okolicach Placu Polaka. W tym rejonie zaplanowano także wydzielenie małej przestrzeni dla miłośników gastronomii. Sama ulica Garbary wzbogaci się o cztery stoiska oferujące żywność oraz wyroby rzemieślnicze.

Z kolei na ulicy św. Ducha będzie nieco spokojniej, ponieważ liczba straganów ulegnie tam redukcji o dziewięć, a handel zostanie ograniczony tylko do jednej strony ulicy. Targ Węglowy nadal będzie gościł Strefę Kolekcjonerów, za to część wystawców przeniesie się na ulicę Bogusławskiego.

Wśród tegorocznych nowości będą m.in. dwa nowe zakątki: Magicznego Pociągu na ul. Bogusławskiego, gdzie stanie gastronomiczny pociąg z kontenerów. Drugi to Zakątek Teatralny na Placu Tadeusza Polaka, w pobliżu którego stanie niewielki foodcourt. Tegoroczną nowością będą też domki z rzemiosłem i artykułami spożywczymi ustawione na fragmencie ul. Ogarnej i Garbary. Tym samym domknięcie ringu wokół Jarmarku zapewni uczestnikom i gościom lepszą komunikację - informuje Maciej Korolczuk, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A..

Jarmarki bożonarodzeniowe zyskują na popularności

Przedświąteczne jarmarki w polskich miastach biją w ostatnich latach rekordy popularności. W tygodniach poprzedzających święta przyciągają tłumy nie tylko lokalnych mieszkańców, ale też turystów spragnionych unikalnego nastroju, świątecznych smakołyków czy oryginalnych dekoracji na choinkę. Klimatyczne drewniane domki i rozświetlone ulice sprawiają, że miejskie place tętnią życiem i zachęcają do wspólnych spacerów. Dla wielu z nas odwiedziny na jarmarku to już niemal obowiązkowy punkt na liście przedświątecznych przygotowań.