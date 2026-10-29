Pogoda dla Gdańska: 30 października - 1 listopada

Mieszkańcy Gdańska i turyści planujący spędzić weekend w mieście muszą przygotować się na zmienne warunki. Prognozy wskazują na wyraźne ochłodzenie postępujące z dnia na dzień, a jeden dzień wyróżni się opadami deszczu. Najcieplej będzie na samym początku weekendu.

Ciepły i pochmurny piątek

Piątek, 30 października, będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu pod względem temperatury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 14 stopni Celsjusza. Noc również będzie łagodna, z temperaturą minimalną w okolicach 8°C. Przez cały dzień niebo nad Gdańskiem będzie jednak w dużym stopniu zachmurzone. Mimo chmur, nie należy spodziewać się deszczu. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Deszczowa i chłodniejsza sobota

W sobotę, 31 października, aura ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Przede wszystkim pojawią się słabe, ale odczuwalne opady deszczu. To będzie jedyny deszczowy dzień w trakcie całego weekendu. Razem z opadami nadejdzie ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 10°C, a minimalna utrzyma się na poziomie około 7 stopni. Nieco mocniej powieje też wiatr, osiągając w porywach prędkość blisko 4 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Zimna, ale już sucha niedziela

Niedziela, 1 listopada, przyniesie dalszy spadek temperatury i będzie najzimniejszym dniem weekendu. W ciągu dnia słupki rtęci wskażą maksymalnie 9 stopni, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie już bardzo chłodna z temperaturą spadającą do zaledwie 3-4°C. Dobrą wiadomością jest jednak to, że deszcz zaniknie. Niebo pozostanie w większości pokryte chmurami, ale wiatr wyraźnie osłabnie i uspokoi się, osiągając prędkość około 1 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Pogoda w Gdańsku zaplanuje weekend na dwa sposoby. Piątek, z wysoką jak na tę porę roku temperaturą i brakiem deszczu, to idealny moment na dłuższy spacer po mieście czy nad morzem, nawet mimo pochmurnego nieba. Z kolei deszczowa sobota może skłonić do poszukania alternatyw pod dachem – to dobry czas na zwiedzanie wystaw, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni. Niedziela, choć chłodna, będzie już sucha i spokojna, co pozwoli na krótki, ciepło ubranym, spacer, by złapać trochę świeżego powietrza.

Dane pogodowe: OpenWeather