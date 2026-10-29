Pogoda na 1 listopada 2026 przepędzi Polaków z cmentarzy. Dobrze to już było. Górale już polerują płozy i zacierają ręce. Pogoda na Wszystkich Świętych 2026

Po latach wyjątkowo ciepłych Wszystkich Świętych, tegoroczny 1 listopada 2026 przyniesie znaczące ochłodzenie i pochmurną aurę, zmieniając tradycyjny krajobraz cmentarzy.

IMGW zapowiada temperatury zaledwie 6-10°C, lokalne przymrozki i wysoką wilgotność, co może skutecznie zniechęcić do długich wizyt na nekropoliach.

Dowiedz się, czy pogoda faktycznie przepędzi Polaków z cmentarzy i jak przygotować się na chłodny początek listopada.

Pogoda na 1 listopada 2026. Czy aura przepędzi Polaków z cmentarzy?

Ostatnie kilka lat w pogodzie na 1 listopada zaskakiwało ciepłą i słoneczną aurą. W tym roku jednak bardziej prawdopodobne jest, że listopad rozpocznie się chłodno i pochmurno. Pogoda nie będzie sprzyjać wielogodzinnym spacerom po cmentarzach. IMGW podało, że ostatnim ciepłym i słonecznym dniem w ostatnim czasie było wtorek, 27 października. Kolejna część tygodnia upłynie pod znakiem zmieniającej się aury, coraz niższych temperatur oraz zachmurzenia, które wedrze się na teren całego kraju.

W niedzielę, 1 listopada przywita nas chłodny poranek. Lokalnie pojawią się przymrozki, które mogą być odczuwalne nawet do godzin przedpołudniowych. W ciągu dnia IMGW przewiduje, że temperatury wyniosą maksymalnie od 6 do 10 st. Celsjusza. Najzimniej może być na Warmii, gdzie termometry wskażą jedynie 0 st. Celsjusza. Praktycznie na terenie całego kraju będzie występować zachmurzenie i spora wilgotność powietrza. Lokalnie mogą pojawić się opady deszczu jednak na ten moment nie są prognozowane porywiste ulewy.

Wilgoć i wysokie zachmurzenie mogą sprawić, że odczuwalne temperatura będzie niższa, a wielogodzinne spacery po nekropoliach nieprzyjemne.

IMGW wskazuje również, że pierwsze dni listopada przyniosą wyraźną zmianę w pogodzie. Chłód będzie szczególnie odczuwalny. Synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla portalu interia.pl zdradza. że nad Europą północna buduje się bardzo silny wyż, zaś nad wschodnią częścią kontynentu króluje niż. Pomiędzy tymi układami może rozwinąć się fala chłodnego powietrza, która będzie docierać do Polski.

Mimo chłodnej aury, wizyta na cmentarzu w Dzień Wszystkich Świętych to dla wielu Polaków niezmienna tradycja. Aby zapewnić sobie komfort, warto postawić na ubiór "na cebulkę" – kilka warstw odzieży skutecznie zatrzyma ciepło. Nie zapomnij o ciepłym, nieprzemakalnym obuwiu, czapce, szaliku i rękawiczkach. Termos z gorącą herbatą lub kawą również okaże się nieoceniony podczas dłuższego pobytu na zewnątrz, pomagając utrzymać odpowiednią temperaturę ciała.

Czy na 1 listopada 2026 spadnie śnieć?

Na chwilę obecną synoptycy nie przewidują większych opadów deszcze ze śniegiem lub samego deszczu. Na chwilę obecną zauważalne są już obszary śniegu nad wschodnią i południowo-wschodnią Europą. W Tatrach śnieg już jest, ale obecnie ryzyko jest wystąpienia na terenach nizinnych jest bardzo małe.

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