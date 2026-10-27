Co zamiast chryzantem na 1 listopada? Te kwiaty symbolizują pamięć i postoją nawet to Bożego Narodzenia. Kwiaty na Wszystkich Świętych

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-27 12:32

Już niebawem Polacy tłumnie wyruszą na groby bliskich. Z okazji Wszystkich Świętych ozdobimy nagrobki kwiatami i zniczami. Od lat na polskich cmentarzach królują chryzantemy. Hodowcy przekonują jednak, że to nie jedyne kwiaty, jakie możemy wybierać na groby. Te kwiaty sprawdzą się jeszcze lepiej. Symbolizują pamięć i są bardo trwałe. Mogą postać nawet do grudnia.

Gęste kwiatostany różowych i fioletowych astrów. O kwiatach na Wszystkich Świętych zamiast chryzantem przeczytasz w SE.
Autor: Shutterstock Jesienne kwiaty. Astry pięknie kwitną we wrześniu
  • Choć chryzantemy dominują 1 listopada, istnieje wiele innych kwiatów, które mogą godnie i trwale ozdobić nagrobki.
  • Jesienne astry, znane jako marcinki, to elegancka alternatywa, symbolizująca pamięć i odporna na jesienne przymrozki oraz zmienną pogodę.
  • Odkryj proste triki, które sprawią, że te piękne kwiaty przetrwają na cmentarzu aż do Bożego Narodzenia i dowiedz się, jak możesz je wykorzystać po Wszystkich Świętych!

Co zamiast chryzantem na groby na 1 listopada? Te kwiaty wytrzymają jeszcze dłużej

Chryzantemy na dobre zakorzeniły się w naszej świadomości, jako kwiaty wybierane na 1 listopada. Kwitną o tej porze roku, są trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych, a dodatkowo symbolizują miłość i pamięć. Hodowcy zwracają jednak uwagę, że jest wiele innych kwiatów, które z powodzeniem możemy wybrać do przyozdobienia grobu. Jedną z ciekawszych propozycji są jesienne astry, czyli marcinki. Te jesienne kwiaty rewelacyjnie sprawdzą się jako ozdoba nagrobka. Symbolizują ona pamięć oraz cierpliwość. Ich pięknie i gęste kwiatostany prezentują się elegancko i wyróżniają się na tle klasycznych chryzantem.

Marcinki najczęściej kwitną na fioletowo, różowo lub biało. Są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Dobrze znoszą przymrozki i zmienną pogodę. Aby kompozycje kwiatowe na grobie zachowały świeżość jak najdłużej, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Poza odpowiednim drenażem, kluczowe jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów – tak zwane "ogławianie" stymuluje roślinę do wytwarzania nowych pąków i przedłuża jej kwitnienie. W przypadku silnych mrozów, można rozważyć okrycie roślin agrowłókniną na noc, co dodatkowo ochroni je przed uszkodzeniami. Ważne jest także, aby doniczki były wystarczająco ciężkie i stabilne, by nie zostały przewrócone przez silne podmuchy wiatru.

Co zrobić z astrami jesiennymi, aby na cmentarzu postały do Bożego Narodzenia

Przede wszystkim zadbaj aby doniczka miała otwory odpływowe. W ten sposób na jej dnie nie będzie zbierać się nadmiar wody, który mógłby doprowadzić do gnicia korzenia. Postaw doniczkę w miejscu z dostępem do promienie słonecznych. Jeżeli grób znajduje się w bardzo zacienionej lokalizacji to marcinki mogą słabiej kwitnąć.

Kupując kwiaty wybieraj te z nierozwiniętymi pąkami. Roślina będzie zakwitać stopniowo i dłużej utrzyma kwiaty. Co ważne, marcinki to kwiaty wieloletnie i po przekwitnięciu możesz je posadzić do gruntu.

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