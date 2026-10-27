Wózek bliźniaczy: jak wybrać wygodny model i na co uważać?

Wózek z siedziskami ustawionymi obok siebie jest krótszy, ale często nie mieści się w wąskich przejściach

Układ jeden za drugim zwykle łatwiej przeprowadzić przez drzwi, ale jest dłuższy

Przed zakupem sprawdź wymiary wózka po złożeniu, maksymalną wagę dziecka w każdym siedzisku i dopuszczalne obciążenie kosza

Pasy pięciopunktowe, sprawny hamulec i blokada składania mają większe znaczenie niż dodatki

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Wózek bliźniaczy obok siebie czy jeden za drugim?

Wózek bliźniaczy z siedziskami obok siebie zapewnia każdemu dziecku podobną ilość miejsca i zwykle pozwala im patrzeć w tym samym kierunku. Jest krótszy niż model z siedziskami ustawionymi jedno za drugim, co może ułatwiać manewrowanie na chodniku czy w sklepie. Jego słabą stroną bywa szerokość, szczególnie w starszych blokach, małych windach, przychodniach i między sklepowymi alejkami.

Model ustawiony jeden za drugim, nazywany też tandemem, zazwyczaj łatwiej przejeżdża przez standardowe drzwi. Jest jednak dłuższy, dlatego zawracanie na małej przestrzeni i podjeżdżanie pod krawężniki może wymagać więcej siły. Przed zakupem sprawdź też, czy oba miejsca są równie wygodne: w niektórych konstrukcjach jedno siedzisko ma mniej miejsca, krótsze oparcie albo ograniczony zakres rozkładania.

Dla dwojga noworodków wybierz model przeznaczony od urodzenia dla obojga dzieci, na przykład z dwiema gondolami lub siedziskami, które można rozłożyć zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli dzieci są w różnym wieku, przyda się możliwość osobnego ustawienia oparcia i podnóżka dla każdego z nich. Nie zakładaj, że każda konfiguracja dostępna na zdjęciach producenta jest przeznaczona dla dzieci w tym samym wieku.

Wózek bliźniaczy warto sprawdzić przed zakupem

Wygoda zaczyna się od dopasowania wózka do codziennych tras, a nie od liczby akcesoriów w zestawie. Zmierz najwęższe drzwi, wejście do windy oraz miejsce w bagażniku, jeśli zamierzasz wozić wózek samochodem. Sprawdź wymiary wózka po rozłożeniu i po złożeniu. Jeśli przed włożeniem do auta trzeba zdjąć koła, zmierz go także bez kół.

W sklepie rozłóż i złóż wózek samodzielnie, bez pośpiechu. Sprawdź, czy blokady łatwo się zatrzaskują, czy rączkę można dopasować do wzrostu osoby najczęściej prowadzącej wózek oraz czy wózek skręca płynnie. Wózek dla dwojga dzieci jest ciężki nawet bez zakupów. Jeśli możesz, przejedź nim także po nierównej nawierzchni, bo jazda po równej podłodze sklepu nie pokazuje, jak poradzi sobie na chodniku.

Przed podjęciem decyzji porównaj przede wszystkim:

szerokość i długość wózka po rozłożeniu oraz po złożeniu

maksymalną dopuszczalną wagę każdego dziecka, łączny udźwig wózka i limit obciążenia kosza

zakres regulacji obu oparć, podnóżków i budek

łatwość podjeżdżania pod krawężnik oraz stabilność na nierównej nawierzchni

możliwość wyprania tapicerki i dostępność części zamiennych

Bezpieczeństwo wózka bliźniaczego: na te elementy zwróć uwagę

Bezpieczeństwo wózka bliźniaczego zależy zarówno od konstrukcji, jak i od codziennego używania. Każde dziecko powinno mieć własne pasy, najlepiej pięciopunktowe, które zapinają się na ramionach, przy biodrach i między nogami. Zapnij pasy za każdym razem, gdy ruszasz z dzieckiem, także podczas krótkiego spaceru i wtedy, gdy dziecko śpi.

Sprawdź hamulec postojowy, blokady przed przypadkowym złożeniem oraz stabilność wózka z obciążeniem zgodnym z instrukcją. Hamulec powinien działać bez oporu, wyraźnie blokować koła i nie uruchamiać się przypadkowo podczas jazdy. Przy składaniu i rozkładaniu najpierw wyjmuj dzieci z wózka, ponieważ palce mogą dostać się w mechanizm zawiasów.

Nie wieszaj toreb z zakupami na rączce, ponieważ ciężar umieszczony wysoko może przechylić wózek do tyłu. Używaj tylko akcesoriów dopuszczonych przez producenta. Nie wkładaj do siedziska ani gondoli dodatkowych materacyków, poduszek czy wkładek, jeśli instrukcja ich nie przewiduje.

Wózek bliźniaczy z drugiej ręki i codzienne użytkowanie

Używany wózek bliźniaczy może być rozsądnym wyborem, jeśli jest kompletny i sprawny. Poproś o instrukcję, sprawdź oznaczenie modelu oraz obejrzyj pasy, klamry, koła, hamulec, blokady i szwy tapicerki. Nie kupuj modelu z pękniętą ramą, poluzowanymi mocowaniami siedziska, uszkodzonym mechanizmem składania ani brakującymi częściami, nawet gdy usterka wygląda na drobną.

Przed zakupem używanego wózka sprawdź ostrzeżenia UOKiK dotyczące niebezpiecznych produktów oraz informacje producenta o ewentualnych akcjach naprawczych. W przypadku wózka kupowanego przez internet zwróć uwagę, czy oferta zawiera dane producenta, identyfikację modelu, limity wagowe i instrukcję po polsku. Brak takich informacji utrudnia bezpieczne używanie oraz późniejsze sprawdzenie, czy dany egzemplarz nie został wycofany.

Spacerówka nie powinna być miejscem regularnego snu niemowlęcia. Jeśli małe dziecko zaśnie podczas spaceru, obserwuj je i po dotarciu na miejsce przenieś na płaską, twardą powierzchnię przeznaczoną do snu. Najlepiej wybierać wózek na podstawie wymiarów domu i auta, próby prowadzenia oraz dokładnego przeczytania instrukcji.

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