Sprzątaczka radzi, aby 3 łyżki tego wsypać do komory na płyn do płukania i wstawić pranie ręczników. Tak miękkich ręczników nie miałaś nawet tuż po zakupie. Pranie ręczników

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-27 10:14

Pranie ręczników budzi wiele emocji. Ten niewielkie kawałki materiału bywają niezwykle uciążliwe podczas prania. Jak prać ręczniki, aby pozostawały miękkie i chłonne, ale aby skutecznie usuwać bakterie i zarazki. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój sposób. Używa go nawet piorąc ręczniki w bardzo luksusowych hotelach. Wsyp 3 łyżki tego i nastaw pranie ręczników.

Ręce osoby wkładającej beżowe ręczniki do srebrnej pralki. O triku z solą na miękkie pranie przeczytasz na SE.
Autor: Erhan Inga/ Shutterstock
  • Twoje ręczniki to siedlisko bakterii i alergenów, grożące problemami skórnymi i nieprzyjemnym zapachem, jeśli nie są odpowiednio prane – to kwestia zdrowia!
  • Odkryj sekret sprzątaczki: zwykła sól kuchenna, dodana do prania, skutecznie zmiękcza wodę, eliminuje zapachy i chroni kolory, działając lepiej niż popularne domowe sposoby.
  • Sprawdź, jak ten prosty, tani trik odmieni Twoje ręczniki, zapewniając im świeżość, miękkość i ochronę kolorów przy każdym praniu!

Dlaczego pranie ręczników jest tak ważne?

Niby to zwykły kawałek materiału, a wytrzeć się można wszystkim. Okazuje się jednak, że ręczniki pełnią bardzo ważne funkcje w naszym codziennym życiu. Te zwykłe kawałki materiału absorbują nadmiar wody z naszego ciała. Muszą być zatem chłonne i przyjemne w dotyku. Wycieranie się sztywnymi ręcznikami może powodować problemy i podrażnienia skórne. Z drugiej strony, częsta wilgoć i nasz naskórek sprawiają, że powierzchnia ręczników staje się idealnym środowiskiem do namnażania się bakterii i zarazków. Nieprawidłowo prane i suszone ręczniki mogą przynieść więcej szkody lub pożytku. Wycieranie się zatęchłymi ręcznikami może skończyć się alergiami oraz chorobami skórnymi.

Eksperci wskazują, że ręczniki należy regularnie prać i wymieniać. Dawniej ręczniki się gotowało, aby w tym sposób zabić bakterie. Dzisiejsze pralki pozwalają na pranie w niższych temperaturach, ale eksperci nadal wskazują, że cykl prania powinien trwać minimum godzinę i być ustawiony na przynajmniej 40 st. Celsjusza. Ręczniki należy prać osobno, pamiętając, by nie przeładowywać bębna pralki. Warto unikać także płynów do płukania, które mogą oblepiać włókna i powodować ich nadmierne sztywnienie. Po praniu należy zawsze wyjmować pranie z bębna pralki i rozkładać w miejscu, gdzie nie panuje wysoka wilgotność.

Kluczem do utrzymania ręczników w dobrej kondycji jest nie tylko ich odpowiednie pranie, ale także codzienne nawyki. Po każdym użyciu ręcznik powinien być rozwieszony tak, aby swobodnie wyschnął – najlepiej na wieszaku, który zapewni cyrkulację powietrza. Nigdy nie zostawiaj mokrego ręcznika zwiniętego w kłębek czy leżącego na podłodze, ponieważ stwarza to idealne warunki do rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów, które później są trudne do usunięcia nawet podczas prania. Regularne wietrzenie i suszenie to pierwszy krok do świeżych i higienicznych ręczników.

Sprzątaczka zdradza swój trik na pranie ręczników. Działa lepiej niż soda oczyszczona oraz ocet

W przypadku prania ręczników coraz większą popularnością cieszą się domowe sposoby. Internauci dzielą się swoimi trikami. Wiele osób poleca pranie ręczników z dodatkiem sody oczyszczonej lub octu. Znajoma sprzątaczka powiedziała, że ma jeszcze lepszy sposób. Do każdego prania ręczników dodaje 3 czubate łyżki zwykłej soli kuchennej. Wsypuje ją bezpośrednio do komory na płyn do płukania. Sól kuchenna to świetny wspomagacz do prania ręczników. Ogranicza ona działanie jonów wapnia i magnezu, przez co zmiękcza wodę i nie powoduje sztywnienia materiałów. Ponadto sól kuchenna pomaga lepiej wypłukać resztki detergentu, co również skutecznie ogranicza sztywnienie materiałów. Usuwa brzydkie zapachy, a w przypadku kolorowych ręczników chroni kolory przed blaknięciem. Możesz używać soli kuchennej do każdego prania ręczników.

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