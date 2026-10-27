Niedziele handlowe 2027. Wiadomo, kiedy sklepy będą otwarte

Kalendarz na 2027 rok obejmuje łącznie osiem niedziel handlowych, podczas których zrobimy zakupy.

Aż trzy takie dni wypadną w trakcie grudniowej gorączki przedświątecznej, natomiast pozostałe terminy ułatwią Polakom przygotowania do Wielkanocy oraz letnich wakacji.

Warto już teraz sprawdzić dokładne daty otwarcia sklepów w niedziele, co pozwoli z wyprzedzeniem zaplanować większe wizyty w centrach handlowych.

Kalendarz niedziel handlowych 2027. Kiedy sklepy są otwarte?

Obowiązujące ograniczenia w niedzielnym handlu wymuszają na konsumentach wcześniejsze planowanie większych wyjść po sprawunki. Rok 2027 nie przyniesie w tej kwestii żadnych przełomowych zmian, ponieważ przepisy ponownie przewidują osiem wyjątkowych niedziel z otwartymi sklepami i galeriami handlowymi.

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie wszystkich niedziel handlowych w 2027 roku:

31 stycznia to pierwsza w nowym roku szansa na zrealizowanie niedzielnych sprawunków.

to pierwsza w nowym roku szansa na zrealizowanie niedzielnych sprawunków. 21 marca przypada handlowa niedziela bezpośrednio poprzedzająca Święta Wielkanocne.

przypada handlowa niedziela bezpośrednio poprzedzająca Święta Wielkanocne. 25 kwietnia zakupy zrobimy w ostatnią niedzielę tego wiosennego miesiąca.

zakupy zrobimy w ostatnią niedzielę tego wiosennego miesiąca. 27 czerwca sklepy otworzą się w niedzielę rozpoczynającą sezon letnich wakacji.

sklepy otworzą się w niedzielę rozpoczynającą sezon letnich wakacji. 29 sierpnia to idealny termin na skompletowanie uczniowskiej wyprawki przed szkołą.

to idealny termin na skompletowanie uczniowskiej wyprawki przed szkołą. 5 grudnia wypada pierwsza z serii handlowych niedziel przed świętami Bożego Narodzenia.

wypada pierwsza z serii handlowych niedziel przed świętami Bożego Narodzenia. 12 grudnia klienci zyskają kolejną niedzielną okazję do nabycia gwiazdkowych upominków.

klienci zyskają kolejną niedzielną okazję do nabycia gwiazdkowych upominków. 19 grudnia nastąpi ostatnia niedziela handlowa tuż przed zimowymi świętami.

Wszystkie wymienione wyżej terminy dobrze jest zawczasu zanotować, zwłaszcza gdy w zwykłe dni tygodnia brakuje nam czasu na spokojne zakupy.

Niedziele handlowe 2027 przed Wielkanocą i wakacjami

W pierwszych miesiącach roku klienci skorzystają z dwóch niedziel z otwartymi sklepami. Pierwsza z nich, przypadająca 31 stycznia, pozwoli na udział w zimowych wyprzedażach, a kolejna z 21 marca ułatwi zakupy przed Wielkanocą, którą w 2027 roku będziemy obchodzić 28 marca.

Kolejne okazje do niedzielnych wizyt w galeriach zaplanowano na 25 kwietnia oraz 27 czerwca. Szczególnie ten czerwcowy termin ułatwi życie rodzinom pakującym się na letnie wojaże, natomiast niedziela handlowa 29 sierpnia pozwoli spokojnie uzupełnić szkolną wyprawkę przed wrześniowym powrotem uczniów do klas.

Niedziele handlowe w grudniu 2027 a zakaz handlu w Wigilię

Zgodnie z tradycją największe zagęszczenie handlowych niedziel czeka nas w ostatnim miesiącu roku. Galerie i supermarkety otworzą swoje drzwi dla klientów 5, 12 oraz 19 grudnia, co zapewni mnóstwo dodatkowego czasu na wybór prezentów, kupno świątecznych ozdób czy zaopatrzenie się w produkty na uroczysty stół.

Mimo trzech handlowych weekendów nie należy odkładać sprawunków na ostatni moment. W 2027 roku przypadająca w piątek 24 grudnia Wigilia jest dniem ustawowo objętym zakazem handlu, dlatego we wszystkie niezbędne artykuły najlepiej zaopatrzyć się znacznie wcześniej, unikając tym samym przedświątecznego tłoku.

Zakaz handlu w 2027 roku. Które sklepy są otwarte w każdą niedzielę?

Podczas standardowych niedziel objętych zakazem handlu zdecydowana większość supermarketów oraz centrów handlowych pozostaje zamknięta, ale Polacy wciąż mogą zrobić drobne zakupy. Po spełnieniu określonych wymogów prawnych swoją działalność mogą wówczas prowadzić między innymi apteki, stacje benzynowe, a także mniejsze placówki, w których za ladą staje osobiście właściciel.

Wybierając się na takie zakupy, trzeba mieć na uwadze, że godziny funkcjonowania otwartych legalnie punktów mogą odbiegać od standardowego rozkładu.

Daty niedziel handlowych 2027. Jak zaplanować zakupy?

Podsumowując cały kalendarz na 2027 rok, sklepy będą otwarte w niedziele 31 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia, a także 5, 12 i 19 grudnia. Największe natężenie handlu przypadnie oczywiście na grudzień, jednak wiosenne i letnie terminy również mocno pomogą w przygotowaniach do Wielkanocy, wakacyjnych wyjazdów czy rozpoczęcia roku szkolnego.

Wszelkie większe sprawunki najrozsądniej jest rozplanować sobie z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie podejście pozwoli bez trudu dopasować wizytę w sklepie do napiętego harmonogramu dnia i zaoszczędzić sobie nerwów.

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