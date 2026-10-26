Dni wolne od pracy 2027. Zobacz, kiedy najlepiej wziąć urlop, by zyskać długie weekendy

Układ świąt w 2027 roku stwarza pracownikom liczne okazje do zorganizowania sobie długich weekendów.

Odpowiednie rozpisanie zaledwie kilku dni wypoczynku we wniosku pozwoli wydłużyć przerwę od pracy nawet do dziewięciu dni.

Już teraz warto sprawdzić najkorzystniejsze terminy, aby maksymalnie wydłużyć czas na regenerację w nadchodzącym roku.

Kalendarz na 2027 rok. Wszystkie dni ustawowo wolne od pracy

Nadchodzący rok przyniesie pracownikom kilka naturalnie wydłużonych weekendów. Nowy Rok oraz grudniowa Wigilia wypadną w piątki, dzięki czemu zyskamy więcej czasu na odpoczynek przed sobotą i niedzielą. Z kolei Święto Konstytucji 3 Maja oraz uroczystość Wszystkich Świętych przypadać będą w poniedziałki, co również automatycznie przełoży się na trzydniowe przerwy od obowiązków zawodowych.

Pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2027 roku prezentuje się następująco:

- 1 stycznia, czyli piątek, to Nowy Rok rozpoczynający kalendarz świąt.

- 6 stycznia, wypadający w środę, obchodzimy Święto Trzech Króli.

- 28 i 29 marca, w niedzielę oraz poniedziałek, przypadają Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.

- 1 maja, w sobotę, wypada państwowe Święto Pracy.

- 3 maja, w poniedziałek, świętujemy Święto Konstytucji 3 Maja.

- 27 maja, który będzie czwartkiem, to uroczystość Bożego Ciała.

- 15 sierpnia, w niedzielę, przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

- 1 listopada, w poniedziałek, przypada dzień Wszystkich Świętych.

- 11 listopada, czyli czwartek, to Narodowe Święto Niepodległości.

- 24 grudnia, wypadający w piątek, to wolna od pracy Wigilia Bożego Narodzenia.

- 25 grudnia, w sobotę, przypada pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

- 26 grudnia, w niedzielę, wypada drugi dzień Bożego Narodzenia.

Należy pamiętać o przepisach dotyczących świąt wypadających w soboty, co w tym przypadku dotyczy 1 maja oraz 25 grudnia. Osobom zatrudnionym w standardowym, pięciodniowym systemie czasu pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć za te daty inny dzień wolny.

Kiedy wziąć urlop w styczniu i maju 2027? Sposób na długi weekend

Szansa na dłuższy wypoczynek pojawi się już w pierwszym tygodniu nowego roku. Złożenie wniosku urlopowego na poniedziałek i wtorek, czyli 4 oraz 5 stycznia, pozwoli połączyć wolny piątek noworoczny ze środowym Świętem Trzech Króli. Taki manewr daje aż sześć dni nieprzerwanego odpoczynku od 1 do 6 stycznia kosztem zaledwie dwóch dni z puli urlopowej.

Następna doskonała okazja do dłuższego relaksu nadarzy się podczas majówki. Poniedziałkowe święto 3 maja samo w sobie gwarantuje trzydniowy weekend, ale można zyskać więcej wolnego. Biorąc cztery dni urlopu w terminie od 4 do 7 maja, zyskamy łącznie aż dziewięć dni wolnego, trwającego od 1 do 9 maja. Ten bilans stanie się jeszcze lepszy, jeżeli pracodawca zdecyduje się oddać wolne za sobotę 1 maja na przykład w piątek 30 kwietnia.

Boże Ciało i 11 listopada w 2027 roku. Jak wydłużyć weekend jednym dniem urlopu?

Kolejną świetną okazją do zaplanowania dłuższego wyjazdu będzie przypadające w czwartek 27 maja Boże Ciało. Złożenie wniosku o jeden dzień urlopu w piątek 28 maja zagwarantuje nam czterodniowy weekend. Identyczny scenariusz powtórzy się jesienią przy okazji czwartkowego Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Wykorzystanie jednego dnia z puli urlopowej w piątek 12 listopada pozwoli cieszyć się czterema dniami wolnego aż do niedzieli.

Urlop w grudniu 2027 i Boże Narodzenie. Jak zyskać więcej wolnego na koniec roku?

Końcówka 2027 roku również ułoży się bardzo korzystnie dla pracowników, ponieważ piątkowa Wigilia płynnie przejdzie w weekendowe dni Bożego Narodzenia. Taki układ kalendarza zapewnia trzy dni świątecznego odpoczynku bez konieczności wypisywania choćby jednego wniosku urlopowego. Osoby chcące zyskać znacznie dłuższą przerwę mogą dobrać kilka dni wolnego przed świętami lub tuż po nich. Co ważne, pracownikom etatowym za pierwszy dzień świąt przypadający w sobotę 25 grudnia przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie, co jeszcze bardziej wydłuży czas zimowej regeneracji.

W skali całego 2027 roku najbardziej opłacalne pod względem planowania wypoczynku będą początek stycznia, majówka, czerwcowe Boże Ciało oraz okolice 11 listopada. Złożenie dokumentów u pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem ułatwi organizację wyjazdów i pozwoli maksymalnie wykorzystać sprzyjający układ kalendarza przy minimalnym zużyciu przysługujących dni wolnych.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA

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Quiz. Wszystkich Świętych w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtych czasach, nie macie szans Pytanie 1 z 15 Czy w czasach PRL-u 1 listopada był dniem wolnym od pracy? Nie, był dniem pracującym, nawet jeśli była to sobota Podobnie, jak dziś, był to dzień wolny Był to dzień wolny, jedynie, jeśli była to niedziela Następne pytanie