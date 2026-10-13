Premier podjął decyzję o dniach wolnych w grudniu. Pracownicy dostaną 5 dni wolnego bez konieczności brania urlopu!

Grudzień 2026 roku zagwarantuje licznym zatrudnionym szansę na wyjątkowo długi, bo trwający aż pięć dni wypoczynek w okresie bożonarodzeniowym.

Taka sytuacja wynika z korzystnego ułożenia dat w kalendarzu oraz przysługującej rekompensaty za drugi dzień świąt, który przypada w sobotę.

Zasady przyznawania wolnego różnią się w zależności od miejsca pracy, ale umiejętne planowanie pozwala zyskać nawet jedenaście dni przerwy przy zaledwie trzech dniach urlopu.

Grudzień to tradycyjnie bardzo wymagający miesiąc dla większości z nas. Przedświąteczne zakupy, organizacja spotkań w gronie najbliższych oraz liczne przygotowania powodują ogromne zmęczenie, dlatego perspektywa dodatkowego odpoczynku zawsze spotyka się z dużym entuzjazmem. Układ dni w tegorocznym kalendarzu wyjątkowo mocno sprzyja organizowaniu dłuższych wyjazdów, a kluczowe znaczenie w tej kwestii odegrała niedawna decyzja premiera Donalda Tuska.

Długi weekend w grudniu. Kalendarz sprzyja pracownikom etatowym

Wigilia Bożego Narodzenia w 2026 roku wypada w czwartek 24 grudnia. Kolejne świąteczne dni to odpowiednio piątek oraz sobota 26 grudnia. Właśnie ten ostatni termin odgrywa najważniejszą rolę z punktu widzenia osób posiadających etat. Przepisy prawa pracy jasno wskazują, że za święto przypadające w wolną sobotę zatrudnionym na podstawie umowy o pracę należy się rekompensata w postaci dodatkowego dnia wolnego. Prezes Rady Ministrów zdecydował, że członkowie korpusu służby cywilnej odbiorą ten dzień w poniedziałek 28 grudnia. Dzięki temu urzędnicy zyskają nieprzerwaną i pięciodniową pauzę od czwartku do poniedziałku włącznie bez konieczności wypisywania standardowych wniosków urlopowych.

Decyzja premiera o dniach wolnych nie dotyczy wszystkich zatrudnionych

Zarządzenie wydane przez szefa rządu obejmuje przede wszystkim pracowników korpusu służby cywilnej, czyli osoby wykonujące swoje obowiązki w ministerstwach oraz wybranych urzędach państwowych. Obywatele planujący załatwienie formalności w poniedziałek 28 grudnia muszą liczyć się z zamkniętymi drzwiami wielu takich instytucji. Pracujący w prywatnych przedsiębiorstwach również mają ustawowe prawo do odebrania wolnego za sobotnie święto, ale w ich przypadku konkretny termin ustala wyłącznie przełożony. Szefowie często przychylają się do wyznaczenia wolnego zaraz po świętach, chociaż nie jest to sztywną regułą. Właściciele firm oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych całkowicie nie podlegają tym regulacjom, przez co kodeksowe zasady odbioru wolnego ich w ogóle nie dotyczą.

Zaplanuj urlop już teraz, a zyskasz nawet 11 dni wolnych!

Pięć dni bez świadczenia pracy to doskonały moment na spędzenie czasu w gronie rodzinnym, krótki wyjazd turystyczny czy zwykłą regenerację sił po wyczerpujących tygodniach. Najpierw należy bezwzględnie potwierdzić wewnętrzne regulacje obowiązujące w danym zakładzie, aby sprawnie przygotować ewentualny wyjazd. Początek kolejnego roku kalendarzowego dodatkowo wydłuża ten relaks, ponieważ 1 stycznia przypada w piątek. Odpowiednia kalkulacja pozwala wypisać w kadrach wniosek o zaledwie trzy dni urlopu wypoczynkowego na 29, 30 i 31 grudnia, aby cieszyć się imponującym i nieprzerwanym okresem aż jedenastu dni z dala od zawodowych obowiązków.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA

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