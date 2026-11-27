Na nocniku dziecko może oprzeć stopy o podłogę, dzięki czemu siedzi stabilniej

Przy nakładce na sedes potrzebny jest podnóżek, na którym dziecko oprze całe stopy

O odpieluchowaniu decyduje gotowość dziecka, a nie konkretny wiek ani rodzaj siedziska

Twardy stolec lub ból przy wypróżnianiu warto skonsultować z pediatrą przed rozpoczęciem nauki korzystania z toalety

Królowe Matki, odc 8- Jesica Dragon-Podolak o wychowywaniu syna z autyzmem

Nocnik czy nakładka na sedes? Sprawdź, czy dziecko jest gotowe

Wybierając nocnik lub nakładkę na sedes, nie kieruj się wyłącznie wiekiem dziecka. Nauka korzystania z toalety wymaga kilku umiejętności naraz: maluch powinien zauważać, że chce siusiu lub kupę, i umieć choć częściowo to zakomunikować i usiąść przez chwilę w spokojnej pozycji. Pomaga też to, że dziecko potrafi dojść do łazienki i opuścić spodnie samodzielnie lub z niewielką pomocą.

Sygnałem gotowości może być sucha pielucha przez około dwie godziny, także po drzemce, zainteresowanie tym, co dzieje się w łazience, oraz dyskomfort po zmoczeniu pieluchy. Nie każde dziecko pokaże wszystkie te oznaki jednocześnie. Jeśli na sam widok nocnika lub toalety reaguje napięciem i nie chce nawet na chwilę usiąść, lepiej zacząć od oswojenia tematu niż od zdejmowania pieluchy.

Kiedy nocnik będzie dobrym wyborem na początek?

Nocnik może być dobrym rozwiązaniem dla dziecka, które niepewnie wchodzi po stopniach, obawia się dużej muszli sedesowej albo nie czuje się jeszcze pewnie na toalecie. Stoi nisko, więc maluch może sam na nim usiąść, a jego stopy mają stabilne oparcie na podłodze. Taka pozycja pomaga się rozluźnić, szczególnie gdy dziecko ma zrobić kupę.

Na początku postaw nocnik w łazience lub tuż obok niej, aby dziecko mogło oswoić się z jego widokiem i przeznaczeniem. Nie musi od razu służyć do załatwiania potrzeb. Wystarczy, że maluch przez kilka dni siada na nim ubrany, ogląda go i wie, do czego służy. Warto wybrać prosty i stabilny model, który nie przesuwa się po podłodze oraz łatwo się czyści.

Korzystanie z nocnika oznacza, że dziecko później będzie musiało nauczyć się także korzystania z sedesu. Nie jest to jednak błąd ani cofanie postępów. Gdy maluch pewnie używa nocnika, można stopniowo pokazać mu toaletę, założyć nakładkę i postawić podnóżek.

Nakładka na sedes wymaga podnóżka i poczucia bezpieczeństwa

Nakładka na sedes może być dobrym wyborem od początku, jeśli dziecko chce korzystać z toalety tak jak dorośli. Zmniejsza otwór w desce, dzięki czemu maluch nie ma wrażenia, że wpadnie do środka. Sama nakładka nie wystarczy. Gdy nogi zwisają w powietrzu, dziecku trudniej stabilnie siedzieć i rozluźnić się podczas wypróżniania.

Przy toalecie potrzebny jest stabilny podnóżek. Dziecko powinno oprzeć na nim całe stopy, a jego kolana powinny znajdować się nieco wyżej niż biodra. Warto też sprawdzić, czy dziecko potrafi bezpiecznie wejść na podnóżek i z niego zejść. Jeśli nie, dorosły powinien mu pomóc.

Nakładka będzie mniej wygodna, gdy dziecko wyraźnie boi się spłukiwania, hałasu w łazience lub wysokości sedesu. Nie trzeba wtedy przekonywać go na siłę. Można spłukiwać wodę dopiero po wyjściu dziecka z łazienki, a na jakiś czas wrócić do nocnika.

Nauka korzystania z nocnika lub toalety bez presji

Na początku wybierz jedno rozwiązanie: nocnik albo sedes z nakładką. Pokazuj dziecku po kolei, co robicie: opuszczacie spodnie, siadacie, a potem myjecie ręce. Zaproponuj dziecku nocnik lub toaletę po przebudzeniu, przed kąpielą albo wtedy, gdy zauważysz jego typowe sygnały, na przykład wiercenie się lub chowanie w kącie. Nie sadzaj malucha na długo i nie oczekuj efektu przy każdej próbie.

Wpadki są częścią nauki. Zamiast zawstydzać dziecko, spokojnie pomóż mu się przebrać i powiedz: tym razem siusiu trafiło do majtek, następnym razem spróbujemy zdążyć do nocnika lub toalety. Doceniaj konkretny wysiłek, na przykład powiedzenie o potrzebie, podejście do łazienki albo samodzielne opuszczenie spodni.

Przed odpieluchowaniem zwróć uwagę na kupę. Twardy, suchy stolec, ból przy wypróżnianiu, silne parcie lub wstrzymywanie stolca mogą świadczyć o zaparciu. Ból może sprawić, że dziecko zacznie unikać nocnika i sedesu. W takiej sytuacji najlepiej najpierw porozmawiać z pediatrą lub lekarzem rodzinnym. Jeśli dziecko jest gotowe i siedzi stabilnie, wybierz na początek nocnik albo nakładkę, w zależności od tego, czego mniej się obawia. Drugie rozwiązanie możesz wprowadzić później.

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